Где пост — там и срок

Военный суд в Москве приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма. Согласно обвинению, два года назад он поддержал в соцсетях членов марксистского кружка из Уфы, на днях осужденных за подготовку насильственного захвата власти. Удальцов вину не признал и заявил в суде, что объявит «смертельную голодовку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Удальцов получил новый срок за оправдание терроризма

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Удальцов получил новый срок за оправдание терроризма

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружной военном суде 25 декабря завершился процесс по делу Сергея Удальцова. Ему вменялось оправдание терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале координатора «Левого фронта» на сайте этой организации и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, которым тогда инкриминировалось создание террористического сообщества и участие в нем, а также подготовка насильственного захвата власти (16 декабря этого года они получили длительные сроки).

Процесс по делу Сергея Удальцова начался 22 апреля 2024 года, на нем председательствовал судья Альберт Тришкин.

В начале слушания к делу были приобщены результаты двух экспертиз — СКР и Минюста, которые не усмотрели в публикациях подсудимого призывов к терроризму.

В свою очередь, гособвинение представило в суде третью лингвистическую экспертизу, проведенную специалистами ФСБ, в которой говорилось, что публикации не содержат осуждения уфимских марксистов, а поэтому фактически оправдывают предполагаемые действия фигурантов.

В дальнейшем судья Альберт Тришкин сам стал фигурантом уголовного дела — после того как в ходе дорожного конфликта выстрелил в таксиста из травматического пистолета. Дела, на которых он председательствовал, пришлось рассматривать заново другим судьям.

Повторное слушание началось 13 мая 2025 года, на этом процессе председательствовал Сергей Бровко.

Тогда огласили выводы четвертой по счету лингвистической экспертизы, на этот раз Московского исследовательского центра. Эксперт не выявил признаков оправдания терроризма, придя к выводу, что публикации Удальцова носят оценочный характер.

В качестве свидетелей защиты на процессе выступили депутаты Госдумы Нина Останина и Денис Парфенов. Они положительно охарактеризовали подсудимого и заявили, что он не проявлял склонности к радикализму, рассудителен и профессионален.

В прениях прокурор Екатерина Фролова заявила, что вина Сергея Удальцова, по ее мнению, доказана, и просила приговорить его к семи годам колонии строгого режима, а также запретить ему администрировать ресурсы в социальных сетях на пять лет.

Адвокат Сергея Удальцова Дмитрий Аграновский сначала попросил отложить прения, так как двое других защитников не смогли присутствовать на заседании: один по болезни, другой занят на процессе в другом регионе. Суд, однако, ему отказал.

После этого защитник напомнил, что три лингвистические экспертизы не усмотрели в публикациях Удальцова признаков преступления.

Внесение героев публикаций Сергея Удальцова в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга не является основанием для его уголовного преследования, отметил адвокат, тем более в этот список их внесли после возбуждения дела об оправдании терроризма.

Сергей Удальцов, по словам защитника, в своих публикациях не оправдывает терроризм, а утверждает, что в действиях уфимских марксистов присутствуют признаки экстремизма, и ставит под сомнение обоснованность обвинения в отношении них. По его мнению, уголовное преследование Удальцова было необходимо прекратить еще в ходе первого процесса, после получения результатов экспертизы, проверенной в СКР.

В последнем слове Сергей Удальцов заявил, что обвинения в его адрес абсурдны. Также подсудимый заявил, что в своих публикациях он не оправдывал терроризм, а сомневался в том, что уфимские марксисты реально совершили вменяемые преступления, и хотел привлечь внимание общественности и компетентных органов к делу, чтобы добиться его максимально объективного рассмотрения. Он просил себя оправдать. Сергей Удальцов также пригрозил, что объявит «смертельную голодовку», если ему назначать реальный срок.

В итоге судья назначил координатору «Левого фронта» шесть лет колонии строгого режима и запретил администрировать информационные ресурсы на три года.

«Будет смертельная, бессрочная голодовка, сколько продержусь. Это позорное сфабрикованное дело, надо как-то бороться»,— заявил после оглашения приговора Сергей Удальцов.

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил “Ъ”, что считает приговор необоснованным и намерен его обжаловать. «Невиновность Удальцова подтверждается многочисленными доказательствами, в том числе несколькими экспертизами. Нам интересно увидеть, как апелляционная инстанция будет утверждать это решение»,— заявил защитник.

Отметим, что для Сергея Удальцова это уже не первый приговор. В 2014 году Замоскворецкий райсуд столицы дал ему четыре с половиной года по «болотному делу». Он вышел на свободу в августе 2017 года условно-досрочно.

Ефим Брянцев