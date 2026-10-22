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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Черноземье

«Металлоинвест» вложил 8 млрд в перевооружение установки на ОЭМК за три года

«Металлоинвест» завершил техническое перевооружение установки металлизации № 4 на Оскольском электрометаллургическом комбинате имени Угарова (ОЭМК) в Белгородской области. В проект, реализация которого продолжалась три года, компания вложила около 8 млрд руб. После модернизации производительность установки выросла почти на 30% — предприятие сможет выпускать дополнительно до 180 тыс. т окатышей в год. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
Александр Шуваев посетил Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова и принял участие в запуске установки металлизации

Александр Шуваев посетил Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова и принял участие в запуске установки металлизации

Telegram-канал губернатора Александра Шуваева

«Металлургия — одна из ключевых опор Белгородчины. Комбинат дает работу тысячам людей, налоги в бюджет и уверенность в завтрашнем дне. Такие проекты — это ставка на будущее региона», — отметил господин Шуваев.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2026 году на социальные проекты и развитие инфраструктуры Белгородской области по программе партнерства регионального правительства с «Металлоинвестом» предусмотрено 3,9 млрд руб. Из этой суммы 1,5 млрд руб. выделит компания.
Кабира Гасанова