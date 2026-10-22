«Металлоинвест» вложил 8 млрд в перевооружение установки на ОЭМК за три года

«Металлоинвест» завершил техническое перевооружение установки металлизации № 4 на Оскольском электрометаллургическом комбинате имени Угарова (ОЭМК) в Белгородской области. В проект, реализация которого продолжалась три года, компания вложила около 8 млрд руб. После модернизации производительность установки выросла почти на 30% — предприятие сможет выпускать дополнительно до 180 тыс. т окатышей в год. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.