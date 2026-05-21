Врио белгородского губернатора начал знакомство с предприятиями с Лебединского ГОКа

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев 20 мая побывал на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК), провел рабочее совещание с руководством компании «Металлоинвест» и изучил ключевые показатели предприятия. По данным облправительства, в рамках реализации программы социально-экономического партнерства между регионом и «Металлоинвестом» в 2026 году на инвестпроекты развития городской инфраструктуры, а также в сфере образования и подготовки кадров будет выделено 3,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд направит компания.

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Господин Шуваев в своем Telegram-канале назвал ЛГОК «флагманом горнорудной отрасли и гордостью Белгородской области, одной из крупнейших региональных производственных площадок».

«Встретился с большим коллективом ЛГОКа. Убедился, что зарплата на предприятии — в среднем более 104 тыс. руб., выплачивается своевременно. Пообщался с заводчанами. Видно, что здесь трудятся люди, всем сердцем болеющие за свой край»,— рассказал врио губернатора.

Александр Шуваев посетил смотровую площадку карьера ЛГОКа — крупнейшего в мире по добыче негорючих полезных ископаемых. В 2025 году предприятие подняло из карьера по конвейеру более 30 млн т железной руды для выпуска концентрата, окатышей и брикетов. Налоговые отчисления компании в региональный бюджет в прошлом году превысили 13 млрд руб.

«Самое главное для нас — это стабильная работа и развитие каждого нашего предприятия. Лебединский ГОК хорошо справляется с этой задачей. Благодарен компании «Металлоинвест» и лично генеральному директору Александру Попову за высокие результаты работы и успешную реализацию инвестиционных проектов, которые помогают развиваться Губкинскому округу и региону в целом»,— сказал в ходе визита господин Шуваев.

Александр Попов в свою очередь отметил, что компания неразрывно связана с регионом — в Белгородской области работают предприятия «Металлоинвеста», живут сотрудники и их семьи.

«Вместе с правительством Белгородской области мы реализуем проекты, которые важны для каждого жителя — от благоустройства и социальной инфраструктуры до поддержки образования, медицины и создания современных рабочих мест. Мы ценим наше партнерство и готовы продолжать совместную работу по повышению качества жизни в наших городах», — подчеркнул господин Попов.

«Ъ-Черноземье» писал, что в октябре прошлого года в микрорайоне «Лебеди» города Губкин открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Лебединский» площадью 4 тыс. кв. м. Сооружение построила компания «Металлоинвест». Общая стоимость проекта составила более 600 млн руб.

Денис Данилов