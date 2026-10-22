Бывшего замкомандующего округом Росгвардии обвиняют в посредничестве во взятке

Расследование было начато 7 ноября 2025 года, тогда же были задержаны все фигуранты. По версии следствия, 22 октября 2025 года директор по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергей Дашутин через господина Якубовского и замгендиректора предприятия Никиту Романова передал главе департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаилу Кузнецову и замначальника пресс-службы ведомства Егору Чумакову денежные средства, а также наручные часы Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 (примерная стоимость — 1,2 млн руб.) и Breitling Heritage B020 Automatic 42 (2,7 млн руб.). Общая сумма взятки составила около 5 млн руб. Вознаграждение предназначалось за включение изделий завода (производит компрессорное оборудование) в реестр российской промышленной продукции — государственный информационный ресурс, размещаемый в ГИСП. Включение в него подтверждает, что продукция произведена на территории РФ и соответствует установленным критериям. Статус резидента реестра дает предприятиям право на меры господдержки и участие в госзакупках.