Отбиваться стало дороже

Бизнес стал чаще тратить деньги на кибербезопасность. Основная причина в резком росте числа DDoS-атак, они стали мощнее и сложнее, говорят собеседники “Ъ FM”. Если раньше под ударом были в основном крупные игроки, то теперь хакеры атакуют даже небольшие компании. В итоге тратиться на защиту приходится и малому бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Параллельно растет и сам теневой рынок. Как пишут «Известия», аналитики Kaspersky Digital Footprint Intelligence прогнозируют рост числа организаторов атак минимум на четверть по итогам 2026 года. Создание базовых инструментов теперь требует гораздо меньше времени и знаний. Так что среди киберпреступников можно встретить даже подростков, говорит руководитель группы по подготовке технических решений Servicepipe Глеб Габитов:

«Действительно растет количество участников теневого рынка DDoS-атак, потому что порог входа снижается. Сегодня для этого необязательно обладать серьезной технической инфраструктурой или глубокой экспертизой. Помогает ИИ и автоматизация.

Потенциальных атакующих становится больше. Киберпреступность постоянно молодеет.



Показательный пример был в Польше в марте 2026 года, когда правоохранительные органы выявили 7 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет, которые распространяли и продавали программы, предназначенные для проведения DDoS-атак. Атаковали в частности торговые сайты, аукционные площадки, сайты IT-тематики, хостинговые сервисы и сайты бронирования. Это может привести к серьезному финансовому ущербу.

Защита от DDoS для компаний постепенно становится не столько дополнительной опцией, сколько элементом обеспечения непрерывности бизнеса. Но при этом уровень инвестиций сильно зависит от конкретной сферы. Для интернет-магазина, банка, онлайн-сервиса, которые практически полностью зависят от доступности своего сайта, даже несколько часов недоступности могут обернуться существенными потерями и репутационными рисками. Для таких компаний расходы на DDoS-защиту — приоритетная статья. Для бизнеса, где инфраструктура не является критически важной для основной деятельности, такой уровень защиты может быть экономически неоправданным. Однако для финтеха, сферы электронной коммерции, чувствительной к регуляторике, это, конечно, обязательно».

DDoS-инструменты теперь продаются и как готовый сервис «под ключ». Сами атаки сильно подешевели, что тоже повлияло на рынок киберпреступности. Стоимость некоторых услуг начинается от 2 тыс. руб., отмечает консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

«Когда говорят, что в даркнете растет количество продавцов такого рода услуг, речь идет не о тех, кто сам организует DDoS-атаки (компьютеров, которые в них участвуют, ограниченное количество), а о посредниках, занимающихся перепродажей. Это не значит, что угроза стала менее значимой и менее опасной. Сегодня предлагают абсолютно любую услугу: от разовой атаки на конкурента в интернете или против каких-то геополитических противников до подписки на длительное выведение ресурсов из строя. Достаточно активно продаются и боты, которые заваливают сайт, техподдержку, колл-центры большим количеством запросов.

Легальные пользователи не могут достучаться до служб поддержки и уходят к конкурентам, из-за чего снижается количество покупателей.



Цена такой услуги сильно варьируется: от 2-3 тыс. руб. за разовую атаку до десятков и сотен тыс. руб., если атака мощная, на сотни Гбит/с, или длительная».

При этом DDoS-атаки часто служат лишь отвлекающим маневром, говорят эксперты. Пока серверы падают, а служба безопасности пытается восстановить доступ, хакеры проводят скрытую атаку. Их реальной целью оказывается, например, похищение персональных данных. Крупный бизнес тратит на кибербезопасность до нескольких млн руб. в месяц, рассказал генеральный директор CURATOR Дмитрий Ткачев:

«Когда компания покупает защиту от DDoS, основной параметр — это сколько у вас реального трафика. Чем его больше, тем дороже выходит защита. Обезопасить нужно и малый, и средний, и крупный бизнес, все зависит от того, насколько те ресурсы, которые вы хотите прикрыть, генерят вам прибыль. Например, цветочный магазин — небольшой бизнес, и покупать защиту постоянно смысла нет, потому что основные продажи у него 8 марта и 23 февраля. Поэтому защиту покупают именно на этот всплеск.

Если говорить про последний год, количество атак кардинально не увеличивается. Весь всплеск прошел, начиная с 2022 года. Многие компании, которые раньше не покупали защиту от DDoS-атак, начали покупать, потому что попали в такой общий замес. Меньше не становится. Если вы когда-нибудь попали под DDoS-атаку и понимаете, что это такое, от защиты, как правило, не отказываются. Она стоит от 20 тыс. руб., если это небольшой сайт, и может доходить до нескольких миллионов в месяц, например, у крупного банка или крупного медиа с большим количеством трафика».

На этом фоне уровень цифровой защиты у большинства российских компаний не меняется. Как пишет “Ъ”, лишь одна из шести организаций полностью устранила критические уязвимости, выявленные в начале 2026 года. Хуже всего ситуация у компаний с масштабной IT-инфраструктурой. Еще треть игроков смогли лишь частично сократить число брешей. А у половины бизнеса состав уязвимостей вообще не изменился.

Ангелина Зотина