Тюменца задержали по подозрению в убийстве бывшей супруги

По версии следствия, мужчина длительное время конфликтовал с бывшей супругой и заранее спланировал ее убийство. 20 октября подозреваемый, вооруженный охотничьим карабином с глушителем и оптикой, арендовал автомобиль и приехал к дому женщины. Дождавшись ее вечером, он несколько раз выстрелил в бывшую супругу, после чего поместил тело в багажник и вывез в лесной массив. На месте он залил в бочку с телом серную кислоту, после чего закопал его.