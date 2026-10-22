Тюменца задержали по подозрению в убийстве бывшей супруги
В Тюмени задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшей супруги, передает Следком. Тело женщины накануне обнаружили закопанным в лесу неподалеку от села Бухтал Нижнетавдинского района.
По версии следствия, мужчина длительное время конфликтовал с бывшей супругой и заранее спланировал ее убийство. 20 октября подозреваемый, вооруженный охотничьим карабином с глушителем и оптикой, арендовал автомобиль и приехал к дому женщины. Дождавшись ее вечером, он несколько раз выстрелил в бывшую супругу, после чего поместил тело в багажник и вывез в лесной массив. На месте он залил в бочку с телом серную кислоту, после чего закопал его.
«В ближайшее время следователем СК России ему будет предъявлено обвинение в убийстве, а также направлено в суд ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в СКР.