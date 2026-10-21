Тело пропавшей накануне тюменки нашли в лесу с огнестрельными ранениями
В Тюменской области обнаружили тело 56-летней женщины, пропавшей 20 октября. Ее останки нашли закопанными в лесном массиве неподалеку от села Бухтал Нижнетавдинского района. На теле обнаружены огнестрельные ранения, сообщили в СУ СКР по региону.
«Благодаря слаженной работе следователей СО по Восточному административному округу г. Тюмень СУ СК России по Тюменской области с оперативными сотрудниками регионального управления МВД установлена причастность к совершению указанного преступления 52-летнего бывшего супруга погибшей»,— сообщили в СКР.
В настоящее время его доставили к следователю для проведения необходимых процессуальных действий.
На месте происшествия и в автомобиле, которым пользовался мужчина, проведены следственные действия. Правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели. Следствие также устанавливает обстоятельства произошедшего и мотив совершенного преступления.
Как сообщает 72.RU со ссылкой на источник, женщина жила в многоквартирном доме на улице Олимпийской в Тюмени. В ночь с 19 на 20 октября во дворе дома раздались выстрелы и крики о помощи. После того как шум стих, с места резко уехал припаркованный рядом автомобиль. По информации собеседника издания, стрелявший положил женщину в багажник машины и скрылся.