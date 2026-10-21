Тело пропавшей накануне тюменки нашли в лесу с огнестрельными ранениями

В Тюменской области обнаружили тело 56-летней женщины, пропавшей 20 октября. Ее останки нашли закопанными в лесном массиве неподалеку от села Бухтал Нижнетавдинского района. На теле обнаружены огнестрельные ранения, сообщили в СУ СКР по региону.