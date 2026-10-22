Двух жителей Куба приговорили к 12 и 15 годам за поджог релейного шкафа
Краснодарский краевой суд приговорил двух жителей Туапсинского района в возрасте 21 и 23 лет к 12 и 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным обвинения, один из фигурантов получил в мессенджере предложение заработать 50 тыс. руб. за поджог релейного шкафа на участке перегона «Краснодар-Сортировочный — Лорис» в Краснодаре. За обещанное вознаграждение он привлек к преступлению второго молодого человека.
11 декабря 2023 года мужчины прибыли на указанный участок и подожгли оборудование. Ущерб превысил 120 тыс. руб. Кроме того, поджог привел к нарушению графика движения поездов.
Суд признал фигурантов виновными в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а одного из них — также во вовлечении другого лица в совершение диверсии.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил им от 12 до 15 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.