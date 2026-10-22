Воронежские депутаты повысили штрафы за неубранные территории
В Воронежской области повысили размеры административных штрафов за несоблюдение правил благоустройства. Соответствующие поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняли депутаты воронежской облдумы на заседании 22 октября, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье».
Парламентарии отметили, что инициатива направлена на усиление ответственности за нарушения, а также на улучшение санитарного состояния и безопасности в регионе. Они также добавили, что размер штрафов за несоблюдение правил благоустройства не менялся с 2012 года.
Штрафы для граждан за нарушение правил содержания территории вырастут с 1,5–3 тыс. до 2–4 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции увеличатся с 3–5,5 тыс. до 10–25 тыс. рублей, а для юридических лиц — с 5–25 тыс. до 50–150 тыс. рублей. Также впервые вводится отдельная ответственность за повторные нарушения: для граждан она составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. рублей, для организаций — от 150 до 300 тыс. рублей.
Ужесточение мер затронуло и нарушения, касающиеся самовольного демонтажа, разрушения или установки объектов благоустройства. Для компаний штраф за такие действия увеличен с 50–100 тыс. до 50–150 тыс. рублей. При повторном нарушении аналогичные санкции, как и в других случаях, составят 5 тыс. рублей для граждан, 25–50 тыс. рублей для должностных лиц и 150–300 тыс. рублей для организаций.
Глава фракции КПРФ в воронежской облдуме Андрей Рогатнев в ходе обсуждения законопроекта отметил, что в последнее время наблюдает «большое количество поборов с граждан и юрлиц». «Не является ли это излишней мерой по ужесточению наказания в виде таких больших штрафов?»,— спросил у коллег-депутатов господин Рогатнев.
Руководитель управления делами Воронежской области Павел Толстых на это ответил, что инициаторы законопроекта руководствовались прежде всего опытом других регионов, где штрафы еще выше, — в частности, опытом Ярославской области: «Когда штраф 1,5 тыс. руб., эффекта никакого нет. Поэтому мы пришли к выводу, что надо поднять тариф».
Председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению облдумы Артем Зубков рассказал на пресс-подходе, что нарушениями будут считаться в том числе неубранные дворы, парковки и территории перед муниципальными учреждениями.
«Это профилактическая мера — чтобы жители понимали, что неплохо было бы убраться у себя — перед двором, перед своей территорией. Для юрлиц там, конечно, санкции чуть жестче, но это их обязанность. Они за это получают зарплату, они собирают с людей, как правило, плату за содержание жилья, и это их обязанность — выполнять эту работу вовремя и качественно»,— пояснил господин Зубков.
В начале октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Воронежа раскритиковали предложение Общественной палаты региона о введении более гуманной системы штрафов за неоплату парковки.
Также «Ъ=Черноземье» рассказывал в конце сентября, что ужесточение штрафов за несоблюдение правил благоустройства территории происходит в Воронеже на фоне сотен судебных разбирательств касательно отмены штрафов, выписанных после фиксации нарушений автоматическим комплексом «Дозор М3» с искусственным интеллектом. В числе истцов — управляющие компании, ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Центр», торговые сети, а также структурные подразделения городской администрации, включая управы. В мэрии пояснили, что «система пока не всегда точно определяет, кто именно неправ», а «если виновника нарушения не найти, то отвечает балансодержатель».