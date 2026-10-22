Воронежские депутаты повысили штрафы за неубранные территории

«Это профилактическая мера — чтобы жители понимали, что неплохо было бы убраться у себя — перед двором, перед своей территорией. Для юрлиц там, конечно, санкции чуть жестче, но это их обязанность. Они за это получают зарплату, они собирают с людей, как правило, плату за содержание жилья, и это их обязанность — выполнять эту работу вовремя и качественно»,— пояснил господин Зубков.