Комплекс «Дозор» выписывает мэрии Воронежа штрафы за огрехи благоустройства

За сентябрь в Арбитражный суд Воронежской области уже поступило более сотни заявлений об отмене постановлений о назначении административного наказания за несоблюдение правил благоустройства. В числе истцов — управляющие компании, ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Центр», торговые сети, а также структурные подразделения городской администрации, включая управы. Нарушения с их стороны зафиксировал автоматический комплекс «Дозор М3». В мэрии и областном правительстве 23 сентября выступили с официальными заявлениями по ситуации.

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Здание мэрии Воронежа

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В марте 2026-го на базе бюджетного учреждения «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области» была создана административная инспекция с полномочиями по выявлению правонарушений в сфере благоустройства. В работе сотрудники инспекции для фиксации нарушений используют работающие в автоматическом режиме программно-аппаратные комплексы «Дозор М3», установленные на служебных автомобилях. По данным облправительства, наиболее распространенными нарушениями являются граффити и надписи на фасадах, разрушение зданий, ненадлежащее содержание контейнерных площадок и придомовых территорий, стоянка машин на газонах и торговля в неположенных местах.

Как пояснили в мэрии, «если виновника нарушения не найти, то отвечает балансодержатель».

«Но тут важно понимать: система пока не всегда точно определяет, кто именно неправ. А поскольку нарушения уже зафиксированы в протоколах, оспорить их можно только в суде»,— уточнили в пресс-службе городской администрации.

В муниципалитете заверили, что «суд — это не попытка уклониться». По словам пресс-службы мэрии, «часто в ходе проверки находится реальный нарушитель, и ответственность нужно перенести на него». Помимо этого, там заявили, что «"Дозор" не мстит — он помогает, а мэрия помогает помогать».

«Иногда нужно уточнить, правильно ли система определила, кто отвечает за участок. Суд помогает разобраться честно — чтобы штраф доставался тому, кто реально виноват. Цель не в деньгах, а в чистых улицах. Наша общая цель»,— подчеркивается в заявлении мэрии.

По информации регионального правительства, административная инспекция включает пять межрайонных территориальных отделов, расположенных в Воронеже, Павловске, Борисоглебске, Нововоронеже и Россоши. В распоряжении инспекции сейчас есть пять комплексов «Дозор М3» на служебных автомобилях, но «в ближайшее время их количество будет увеличено до семи». За время работы инспекция выявила уже порядка 2 тыс. правонарушений, система в каждом случае установила виновных, которых впоследствии оштрафовали. Сумма наложенных взысканий к сегодняшнему дню превысила 3 млн руб.

Ч. 1 ст. 33.1 регионального закона «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», устанавливающая наказание за несоблюдение правил благоустройства территории муниципального образования, предусматривает для граждан штрафы в размере от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб., а для юрлиц — от 5 до 25 тыс. руб. Повторное правонарушение (ч. 2 ст. 33.1) влечет увеличение административного штрафа вплоть до 5, 15 и 35 тыс. руб. соответственно.

Всего, по данным Rusprofile, «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области» в настоящее время выступает ответчиком в 304 арбитражных делах.

Денис Данилов