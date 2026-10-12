Мэр Воронежа не понял предложения ввести предупреждения за первую неоплату парковки
12.10.2026, 16:32
Инициативу Общественной палаты (ОП) Воронежской области о введении предупреждений за первое нарушение правил платной парковки раскритиковал глава Воронежа Сергей Петрин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» после сегодняшней еженедельной планерки в администрации города, 12 октября.
«Мы не общались еще на эту тему, инициативу эту видел — странновато реализуемый механизм. То есть тогда мы, если кто-то забыл, долго и упорно занинались с тем, чтобы все-таки платное парковочное пространство было платным и чтобы его оплачивали. Помните нашу борьбу с закрытыми номерами и все вытекающие? Поэтому я думаю, что данная мера, данный шаг вернет нас в исходную. Естественно, не хотелось бы этого»,— прокоментировал господин Петрин.
По его словам, весь смысл проделанной работы с введением предупреждений «потеряется». «Ъ-Черноземье» рассказывал, что 7 октября Общественная палата Воронежской области выступила с инициативой о более гуманной системе штрафов за неоплату парковки. Предлагается скорректировать ст. 33.2 регионального закона об административных правонарушениях, добавив в санкцию предупреждение (в письменной форме) в качестве альтернативы штрафу в 3 тыс. руб. для граждан и юридических лиц.
Предупреждение может быть вынесено лишь при первом нарушении и только если административная комиссия посчитает это правильным. Проект закона будет изучен областной думой и доработан при необходимости.
По мнению ОП, зачастую невозможность своевременной оплаты парковки из-за недоступности мобильной связи или иных причин. Принятие нормы позволит снять часть социальной напряженности и одновременно сработает как дисциплинирующая мера. При этом решение о назначении предупреждения или штрафа остается за административной комиссией. При подготовке идеи не проводились экономические расчеты возможного выпадающего дохода бюджета, но предположил, что он будет минимальным.
В мэрии «Ъ-Черноземье» сообщили, что в 2025 году общая сумма собранной платы за пользование платными парковками составила около 195 млн руб., из которых более 49 млн руб. поступило в бюджет города в виде концессионной платы. Сумма штрафов за неоплату парковки в прошлом году составила около 220 млн руб., а за девять месяцев 2026 года — около 148 млн руб. По словам источника «Ъ-Черноземье» в региональной власти, к рассмотрению инициативы в региональном парламенте ещё не приступили. Однако, судя по духу ранее публично озвученных позиций ОП и облдумы, у законопроекта по парковкам есть хорошие шансы быть одобренным на одном из ближайших заседаний.
Сначала общественная палата передумала насчет отмены парковочных штрафов (соответствующий текст редактировался на сайте), однако, впоследствии, все же подтвердила это предложение.