Мэр Воронежа не понял предложения ввести предупреждения за первую неоплату парковки

В мэрии «Ъ-Черноземье» сообщили, что в 2025 году общая сумма собранной платы за пользование платными парковками составила около 195 млн руб., из которых более 49 млн руб. поступило в бюджет города в виде концессионной платы. Сумма штрафов за неоплату парковки в прошлом году составила около 220 млн руб., а за девять месяцев 2026 года — около 148 млн руб. По словам источника «Ъ-Черноземье» в региональной власти, к рассмотрению инициативы в региональном парламенте ещё не приступили. Однако, судя по духу ранее публично озвученных позиций ОП и облдумы, у законопроекта по парковкам есть хорошие шансы быть одобренным на одном из ближайших заседаний.