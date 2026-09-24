Штрафы за огрехи благоустройства хотят поднять в Воронеже на фоне судов мэрии с ИИ

Подготовлен проект изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», предусматривающий, среди прочего, кратное увеличение штрафов за несоблюдение правил благоустройства территории. О нововведении стало известно на фоне сотен судебных разбирательств структурных подразделений мэрии и частных компаний в попытках отменить штрафы, выписанные после фиксации нарушений автоматическим комплексом «Дозор М3» с искусственным интеллектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В марте 2026-го на базе бюджетного учреждения «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области» была создана административная инспекция с полномочиями по выявлению правонарушений в сфере благоустройства. В работе сотрудники инспекции для фиксации нарушений используют работающие в автоматическом режиме программно-аппаратные комплексы «Дозор М3», установленные на служебных автомобилях. По данным облправительства, наиболее распространенными нарушениями являются граффити и надписи на фасадах, разрушение зданий, ненадлежащее содержание контейнерных площадок и придомовых территорий, стоянка машин на газонах и торговля в неположенных местах.

В соответствии с корректировками максимальные штрафы за несоблюдение правил благоустройства территории муниципального образования, установленных нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления (ст. 33.1 закона), хотят увеличить следующим образом:

для граждан — с 3 до 4 тыс. руб. За повторное нарушение наказание будет установлено на предыдущей максимальной отметке — 5 тыс. руб.

для должностных лиц — с 5 до 25 тыс. руб. За повторное нарушение — с 15 до 50 тыс. руб.;

для юрлиц — с 25 до 150 тыс. руб. За повторное нарушение — с 35 до 300 тыс. руб.

Аналогичным образом предполагается увеличить штрафы за нарушение правил содержания придомовой территории, а также правил пользования придомовой территорией (ст. 33 закона) и штрафы за самовольный демонтаж, разрушение и установку объекта и элементов благоустройства, а равно эксплуатацию самовольно установленных объектов и элементов (ст. 37.1 закона). Кроме того, максимальное наказание для граждан за первое нарушение требований содержания территорий частного сектора (статья 37.2) может вырасти до 4 тыс. руб., а за повторное — до 5 тыс. руб.

Еще одним запланированным изменением является то, что рассмотрение дел об административных правонарушениях по этим статьям доверят непосредственно учреждению «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области».

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что только за сентябрь в Арбитражный суд Воронежской области поступило более сотни исков об отмене постановлений о назначении административного наказания за несоблюдение правил благоустройства. В числе истцов — управляющие компании, ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Центр», торговые сети, а также структурные подразделения городской администрации, включая управы. В мэрии пояснили, что «система пока не всегда точно определяет, кто именно неправ», а «если виновника нарушения не найти, то отвечает балансодержатель». В муниципалитете также заверили, что суды не являются попыткой уклониться от наказания, но «часто в ходе проверки находится реальный нарушитель».

Денис Данилов