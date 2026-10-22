ФНС добилась взыскания техники сочинской компании на 112 млн рублей
Арбитражный суд Кубани удовлетворил иск Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом к сочинскому АО «Южное горно-строительное управление» об обращении взыскания на заложенное имущество стоимостью 112,3 млн руб. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
В июле 2024 года ФНС предоставила компании годовую отсрочку по уплате почти 83 млн руб. Для обеспечения обязательств стороны заключили договор залога движимого имущества, в перечень которого вошли буровые установки, проходческие комбайны, демонтажные роботы, бетонно-смесительный завод и Камаз с краном-манипулятором.
В июне 2025-го инспекция отменила отсрочку из-за нарушения ее условий. К моменту подачи иска задолженность и проценты, обеспеченные залогом, достигли 88,3 млн руб., общий долг по налоговым платежам составил 162,5 млн руб. Доказательств погашения долга компания не представила.
Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG, арбитражный управляющий Антон Бусыгин считает, что решение соответствует сложившейся судебной практике. По оценке эксперта, шансы на обжалование в апелляции невелики. Остановить продажу техники компания может, в частности, погасив долг или заключив мировое соглашение.
В то же время судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев указывает, что в период наблюдения закон о банкротстве запрещает обращать взыскание на заложенное имущество. Апелляция может скорректировать решение в части порядка реализации техники или оценки ее рыночной стоимости.