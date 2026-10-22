ФНС добилась взыскания техники сочинской компании на 112 млн рублей

В то же время судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев указывает, что в период наблюдения закон о банкротстве запрещает обращать взыскание на заложенное имущество. Апелляция может скорректировать решение в части порядка реализации техники или оценки ее рыночной стоимости.