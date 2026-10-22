Налоговая добралась до залога
ФНС добилась взыскания техники сочинской компании на 112 млн рублей
Арбитражный суд Кубани обратил взыскание на заложенную технику сочинского АО «Южное горно-строительное управление» (ЮГСУ) в счет погашения налоговой задолженности. Стоимость имущества составляет 112 млн руб. Эксперты считают решение обоснованным, однако обращают внимание на процедуру наблюдения, введенную в отношении компании.
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом к АО «ЮГСУ» об обращении взыскания на заложенную технику стоимостью 112,3 млн руб. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ЮГСУ» зарегистрировано в Сочи в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании за 2025 год составила 276,5 млн руб., убыток — 380,5 млн руб. Генеральным директором является Игорь Левченко.
Год назад сотрудник «ЮГСУ» Роман Матвиенко рассказал, что компания задолжала ему около 250 тыс. руб. С аналогичной проблемой, по его словам, столкнулись еще десять работников. Тогдашний гендиректор Владимир Пухальский подтвердил наличие задержек, объяснив их «серьезными финансовыми проблемами компании».
В марте 2026 года определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении АО «ЮГСУ» была введена процедура наблюдения. Временным управляющим стал Юрий Парамонов. Истцом выступило ООО «Волгостальконструкция».
В июле 2024 года налоговый орган предоставил обществу годовую отсрочку по уплате задолженности почти в 83 млн руб. Для обеспечения обязательств стороны заключили договор залога движимого имущества, в перечень которого вошли буровые установки, проходческие комбайны, демонтажные роботы, бетонно-смесительный завод и Камаз с краном-манипулятором.
В июне 2025-го инспекция отменила отсрочку из-за того, что общество нарушило ее условия. На момент подачи иска непогашенная задолженность и проценты, обеспеченные залогом, достигли 88,3 млн руб. Общий долг по налоговым платежам, согласно материалам дела, составлял 162,5 млн руб. Суд указал, что инспекция соблюдала установленную процедуру взыскания. Доказательств погашения обязательств ответчик не представил.
Суд постановил продать заложенную технику на публичных торгах, установив начальную цену в 112,3 млн руб. Очередность реализации определяется объемом имущества, достаточным для погашения долга.
Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG, арбитражный управляющий Антон Бусыгин считает решение законным. Оно полностью соответствует сложившейся практике по спорам с налоговыми органами, отмечает эксперт.
Шансы на обжалование решения в апелляции он оценивает как низкие. «Подобные жалобы обычно строятся на попытках оспорить оценку имущества или найти процессуальные нарушения. Однако вышестоящие суды неохотно пересматривают результаты экспертизы, которая проводилась в первой инстанции. Единственным реально эффективным способом остановить продажу техники для компании остается полное погашение задолженности перед ФНС, процедура банкротства или заключение мирового соглашения»,— говорит господин Бусыгин.
Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев обращает внимание на процедуру наблюдения. В этот период закон о банкротстве запрещает обращать взыскание на заложенное имущество.
В таком случае дальнейшая реализация техники может проходить в рамках дела о банкротстве, ФНС будет претендовать на преимущественное удовлетворение требований как залоговый кредитор. При этом часть выручки должна пойти на погашение долгов по зарплате и расходов процедуры, добавляет спикер.
Господин Терентьев тоже считает, что решение суда обоснованно: обеспеченный залогом долг составляет значительную часть стоимости имущества, обязательства не исполнены. При этом он допускает частичное изменение решения в апелляции, например в части порядка реализации техники или оценки ее актуальной рыночной стоимости.