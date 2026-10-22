Налоговая добралась до залога

Шансы на обжалование решения в апелляции он оценивает как низкие. «Подобные жалобы обычно строятся на попытках оспорить оценку имущества или найти процессуальные нарушения. Однако вышестоящие суды неохотно пересматривают результаты экспертизы, которая проводилась в первой инстанции. Единственным реально эффективным способом остановить продажу техники для компании остается полное погашение задолженности перед ФНС, процедура банкротства или заключение мирового соглашения»,— говорит господин Бусыгин.