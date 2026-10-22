Власти Оренбуржья договорились о сотрудничестве с Ростехом
В регионе планируется создание совместных лабораторий и испытательных центров по цифровизации
В Оренбургской области завершилась двухдневная региональная миссия госкорпорации «Ростех», организованная по инициативе главы региона Евгения Солнцева. В рамках мероприятия представители холдингов корпорации, региональных министерств, муниципалитетов, вузов и предприятий обсудили перспективы кооперации и реализацию совместных проектов в сфере технологического и промышленного развития.
В настоящее время один из холдингов Ростеха размещает заказы на Орском механическом заводе, заводе электромонтажных изделий и заводе тракторных прицепов. За два года благодаря этому в регионе удалось развернуть новые производства, создать свыше 3000 рабочих мест и запустить профильные образовательные программы.
Среди перспективных направлений сотрудничества стороны выделили создание совместных лабораторий и испытательных центров. На их базе планируется отрабатывать применение новых материалов, методов контроля качества и цифровых систем управления производством.
Руководитель службы по региональной политике Ростеха Дмитрий Азаров подчеркнул ценность формата миссии как инструмента прямого диалога с регионом. По его словам, участие в сессиях не только представителей власти, но и предприятий, вузов, общественных организаций, а со стороны корпорации — практически всех ключевых производственных компаний позволяет существенно сократить путь от обсуждения до реализации решений.
Стратегическим вектором партнерства остается интеграция местных предприятий в кооперационные цепочки Ростеха. Речь идет о проектах в сфере медицинской инфраструктуры, интеллектуальных транспортных систем и технологий для производства малотоннажной химии.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшей проработке инициатив. В ближайшее время планируется сформировать дорожные карты проектов, определить пилотные площадки и проработать механизмы поддержки бизнеса.