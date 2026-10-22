Власти Оренбуржья договорились о сотрудничестве с Ростехом

Руководитель службы по региональной политике Ростеха Дмитрий Азаров подчеркнул ценность формата миссии как инструмента прямого диалога с регионом. По его словам, участие в сессиях не только представителей власти, но и предприятий, вузов, общественных организаций, а со стороны корпорации — практически всех ключевых производственных компаний позволяет существенно сократить путь от обсуждения до реализации решений.