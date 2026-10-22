Жителя Крыма осудили за изнасилование с угрозой убийством 11-летней давности

По данным следствия и суда, в ночь на 19 августа 2015 года двое молодых людей познакомились в одном из заведений Евпатории с 29-летней женщиной. После совместного времяпрепровождения один из мужчин предложил подвезти ее домой. Во время поездки в автомобиле он применил к женщине насилие и совершил преступление сексуального характера.