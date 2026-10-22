Жителя Крыма осудили за изнасилование с угрозой убийством 11-летней давности
Житель Сакского района Крыма заочно приговорен к девяти годам колонии строгого режима за изнасилование с угрозой убийством, совершенное в Евпатории в августе 2015 года. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю.
По данным следствия и суда, в ночь на 19 августа 2015 года двое молодых людей познакомились в одном из заведений Евпатории с 29-летней женщиной. После совместного времяпрепровождения один из мужчин предложил подвезти ее домой. Во время поездки в автомобиле он применил к женщине насилие и совершил преступление сексуального характера.
Потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы, однако подозреваемый скрылся. В рамках расследования преступлений прошлых лет следователи совместно с сотрудниками МВД установили обстоятельства произошедшего и местонахождение фигуранта за пределами России. Мужчину объявили в международный розыск, обвинение ему предъявили заочно.
Суд признал его виновным по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и назначил девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.