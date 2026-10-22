Финансирование капремонта на Кубани увеличат на 51% в 2027 году
Власти Краснодарского края планируют увеличить финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в 2027 году на 51% — почти до 13,6 млрд руб. против почти 9 млрд руб. в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
На выделенные средства в 2027 году планируют отремонтировать более 700 многоквартирных домов и заменить 77 лифтов. По словам губернатора, объем финансирования станет рекордным за все время действия региональной программы капремонта.
С начала реализации программы на Кубани обновили более 8 тыс. многоквартирных домов. Всего в нее включено свыше 20 тыс. зданий.
В 2026 году в план вошли 572 многоквартирных дома и замена 197 лифтов. На эти цели предусмотрели почти 9 млрд руб. По данным главы региона, выполнено 83% запланированных работ, завершить осталось 97 объектов. Заместитель губернатора Евгений Пергун доложил об отсутствии рисков срыва сроков.