Финансирование капремонта на Кубани увеличат на 51% в 2027 году

Власти Краснодарского края планируют увеличить финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в 2027 году на 51% — почти до 13,6 млрд руб. против почти 9 млрд руб. в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.