В Сочи оцифруют данные о захоронениях на 26 кладбищах
В Сочи приступили ко второму этапу инвентаризации городских кладбищ, в рамках которого до конца 2026 года планируется обследовать 26 муниципальных кладбищ общей площадью 140 га. Работы направлены на создание единой цифровой базы мест захоронений, уточнение правового статуса земельных участков и учет захоронений. Об этом сообщил начальник управления по организации похоронного дела администрации Сочи Александр Белов.
По его словам, первый этап инвентаризации завершили в 2025 году. Тогда специалисты обследовали территории 55 городских кладбищ общей площадью более 120 га. Перед началом второго этапа в городе провели работу по изменению вида разрешенного использования 16 муниципальных земельных участков на «ритуальную деятельность».
В настоящее время заключены контракты на проведение инвентаризации десяти городских кладбищ, расположенных в разных районах Сочи. В ходе работ специалисты проводят мониторинг территорий, уточняют правовой статус участков, фиксируют координаты и вносят сведения в электронный реестр. Также оформляются земельные участки в соответствии с действующими правовыми нормами.
Инвентаризация должна упростить поиск мест захоронения родственников. В рамках работ специалисты учитывают каждое захоронение, уточняют сведения о нем и обозначают его местоположение на карте. В электронную базу включают в том числе заброшенные могилы, а также захоронения участников и ветеранов боевых действий.
Как отметил Александр Белов, в администрацию Сочи регулярно поступают запросы от родственников умерших, которые проживают в других городах и пытаются найти места захоронения близких. Создание цифрового реестра позволит систематизировать сведения о таких участках и облегчить поиск могил.
Всего на территории Сочи насчитывается 107 действующих кладбищ. Помимо инвентаризации, в городе продолжается работа по поддержанию мест захоронений в соответствии с действующими санитарными нормами. Она включает расчистку территорий, вывоз твердых коммунальных отходов и кронирование зеленых насаждений.