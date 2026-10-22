В Сочи оцифруют данные о захоронениях на 26 кладбищах

Инвентаризация должна упростить поиск мест захоронения родственников. В рамках работ специалисты учитывают каждое захоронение, уточняют сведения о нем и обозначают его местоположение на карте. В электронную базу включают в том числе заброшенные могилы, а также захоронения участников и ветеранов боевых действий.