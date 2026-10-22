Попытка возврата
Бывший судья из Новороссийска обжаловал в апелляции конфискацию своего имущества
Мосгорсуд зарегистрировал жалобу на обращение в доход государства активов семьи экс-судьи Игоря Пыленко. В октябре этого года районный суд столицы полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, конфисковав недвижимость, автомобили Zeekr 9X и Hongqi H9, мотоцикл BMW, а также постановив взыскать средства от продажи ранее отчужденных объектов. По мнению прокуратуры, имущество было приобретено в обход закона и оформлялось на членов семьи и доверенных лиц. Эксперты отмечают, что имущество, законность происхождения которого не подтверждена, изымается целиком, кроме того, к таким искам не применяется срок давности.
Столичная инстанция приняла к производству апелляцию на вердикт нижестоящего суда, ранее по требованию прокуратуры изъявшего имущество бывшего судьи Игоря Пыленко и его жены. Жалобу подали не только сами супруги, но и их несовершеннолетние дети, а также трое доверенных лиц семьи — Ренат Магомедов, Эдгар Магомедов и Казбек Мусаев, на которых, как посчитал суд, оформлялись активы.
По материалам дела, Игорь Пыленко, руководивший с 1998 по 2007 год судом в Новороссийске, а затем судом в Туле, во время службы и после нее покупал дорогостоящие активы, законное происхождение которых объяснить не смог. В собственности членов его семьи оказалось не менее пятнадцати объектов недвижимости. Наиболее резонансным делом стала покупка двух участков на берегу моря в Мысхако площадью 0,1 га, на которых в 2015 году был построен особняк площадью 325 кв. м. Его Игорь Пыленко оформил на мать-пенсионерку. Именно эта недвижимость стала причиной многолетнего земельного спора с семьей бывшей узницы концлагерей Валентины Сазоновой, чей участок частично вошел в границы судейского владения.
Схема обогащения включала и покупку в 2005 году у Новороссийского морского пароходства нежилого помещения за 6,25 млн руб., проданного через три года за 25 млн. На эти средства бывший судья и его доверенные лица приобрели пять помещений в ТЦ «Кутузовский», приносящих арендный доход в 62,3 млн руб., говорится в материалах дела.
В октябре этого года районный суд Москвы полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, конфисковав недвижимость, автомобили Zeekr 9X и Hongqi H9, мотоцикл BMW, а также постановив взыскать средства от продажи ранее отчужденных объектов. Защита ответчиков с решением не согласилась и подала апелляцию. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов летом текущего года лично подал иск о коррупции против Игоря Пыленко. На момент подачи иска господин господин Пыленко уже находился в отставке. Его судейская карьера началась в 1984 году, и он занимал различные должности, вплоть до судьи городского суда в Кисловодске. С 1998 по 2007 год он руководил Ленинским и Октябрьским судами в Новороссийске, а затем, до 2012 года, возглавлял Тульский областной суд. После своего ухода в отставку, который последовал за серией скандалов, Игорь Пыленко вернулся в Новороссийск, где занял должность заведующего кафедрой судопроизводства в местной морской академии.
Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев отмечает, что данное решение уже обращено к немедленному исполнению: то есть имущество может перейти государству, не дожидаясь апелляции.
«Но если все же отвечать на вопрос о перспективах дела, то в первую очередь тут важна практика. Дела об изъятии имущества бывших судей по искам генпрокуратуры за последние годы стали системными, и вышестоящие суды почти всегда поддерживают госорган. Самый показательный пример — дело бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова. Мосгорсуд в апреле этого года оставил в силе решение об изъятии у него имущества на 9 млрд руб., а затем и кассация отклонила жалобу его компаньона. Ранее были конфискованы активы бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на 13 млрд руб. и его заместителя Игоря Николайчука на аналогичную сумму», — отмечает юрист.
По его словам, правовая основа решения прочная. КС РФ разъяснил, что имущество, законность происхождения которого не подтверждена, изымается целиком.
Он также указал, что к таким искам не применяется срок давности, если человек скрывал нарушения, и что изымать можно имущество, приобретенное позже на доходы от первоначальных незаконных активов.
«В этом деле суд изначально установил конкретные нарушения, и по его выводу, Игорь Пыленко, будучи председателем суда, купил помещение у организации, находившейся под юрисдикцией его же суда, и оформил его на супругу. Та зарегистрировалась как ИП и сдавала недвижимость в аренду, хотя судье закон запрещает заниматься бизнесом, в том числе через доверенных лиц», — комментирует Александр Терентьев.
Эксперт также отметил, что защита может также оспаривать оценку имущества, которую суд взял из справок частного учреждения, и ссылаться на интересы несовершеннолетних детей. Но такие доводы обычно не меняют исход подобных дел.