Попытка возврата

По материалам дела, Игорь Пыленко, руководивший с 1998 по 2007 год судом в Новороссийске, а затем судом в Туле, во время службы и после нее покупал дорогостоящие активы, законное происхождение которых объяснить не смог. В собственности членов его семьи оказалось не менее пятнадцати объектов недвижимости. Наиболее резонансным делом стала покупка двух участков на берегу моря в Мысхако площадью 0,1 га, на которых в 2015 году был построен особняк площадью 325 кв. м. Его Игорь Пыленко оформил на мать-пенсионерку. Именно эта недвижимость стала причиной многолетнего земельного спора с семьей бывшей узницы концлагерей Валентины Сазоновой, чей участок частично вошел в границы судейского владения.