Краснодарца приговорили к 20 годам за финансирование террористов криптовалютой

Как установил суд, 20 ноября 2024 года осужденный, находясь дома в Краснодаре, разместил в открытом доступе сообщение с положительной оценкой деятельности организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в РФ). Кроме того, 22 декабря он перевел более 3 тыс. руб. в криптовалюте на электронный кошелек, которым пользовались представители террористической организации.