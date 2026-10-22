Развязку у «Калины» в Екатеринбурге откроют 15 ноября
В Екатеринбурге 15 ноября планируют полностью открыть движение по транспортной развязке у концерна «Калина». Об этом сообщили в городской администрации. В настоящий момент строители завершают последний этап работ.
До 31 октября специалисты работают на левом проезде Сибирского тракта. Движение по Сибирскому тракту в сторону улицы Яламова организовано по проезжей части встречного направления. Также открыты проезды от Сибирского тракта в сторону улицы Куйбышева и от Куйбышева с выездом на Сибирский тракт в сторону Восточной. По улице Яламова пока можно проехать только в одном направлении — от Сибирского тракта к Базовому переулку.
«Со 2 по 15 ноября закроется проезд со стороны улицы Комсомольской в сторону Базового переулка для реконструкции нескольких участков дорожного покрытия. Движение будет осуществляться через разворотное кольцо на Сибирском тракте»,— сообщили в мэрии.
Строительство развязки у концерна «Калина» началось в 2022 году, им занимается компания «АльмакорГруп». В ходе строительства из-за долгов в отношении компании начали процедуру банкротства. Завершить строительство должны были еще в декабре 2024 года.
Развязка должна улучшить транспортное сообщение между микрорайонами Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок, а также связать их с другими районами Екатеринбурга.