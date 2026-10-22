Развязку у «Калины» в Екатеринбурге откроют 15 ноября

До 31 октября специалисты работают на левом проезде Сибирского тракта. Движение по Сибирскому тракту в сторону улицы Яламова организовано по проезжей части встречного направления. Также открыты проезды от Сибирского тракта в сторону улицы Куйбышева и от Куйбышева с выездом на Сибирский тракт в сторону Восточной. По улице Яламова пока можно проехать только в одном направлении — от Сибирского тракта к Базовому переулку.