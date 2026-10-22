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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Башкортостан

Прокуратура Башкирии отсудила у арендатора электросетей 6,7 млрд рублей

В эту сумму ведомство оценило незаконную прибыль компании АСТ
Арбитражный суд Башкирии по иску республиканской прокуратуры взыскал около 6,7 млрд руб. с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ), на правах аренды владеющего электросетевым хозяйством на юге Башкирии.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокуратура, обосновывая требования, заявляла о незаконности концессионных соглашений, по которым АСТ получило электрические сети Салавата, Стерлитамака и Ишимбайского района. Также ведомство ссылалось на приговор в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, получившего три года лишения свободы за превышение должностных полномочий при заключении концессионного соглашения с АСТ без торгов.
Наконец, по мнению истца, «незаконные и недобросовестные действия» АСТ и должностных лиц трех муниципалитетов привели к незаконному обогащению «в виде незаконно полученной прибыли».
Судебный процесс длился менее месяца. На принятие решения арбитражному суду Башкирии потребовалось два заседания. Мотивировочная часть решения не опубликована.
Идэль Гумеров