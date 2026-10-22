Прокуратура Башкирии отсудила у арендатора электросетей 6,7 млрд рублей

Прокуратура, обосновывая требования, заявляла о незаконности концессионных соглашений, по которым АСТ получило электрические сети Салавата, Стерлитамака и Ишимбайского района. Также ведомство ссылалось на приговор в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, получившего три года лишения свободы за превышение должностных полномочий при заключении концессионного соглашения с АСТ без торгов.