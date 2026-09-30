Прокуратура Башкирии взыскивает с АСТ более 6,7 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на имущество ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ), деньги на расчетных счетах компании и банковских ячейках в пределах 6,7 млрд руб. Исключения сделаны для налоговых платежей, отчислений в Пенсионный фонд, выплаты зарплаты и тому подобных платежей.

Обеспечительные меры наложены в рамках рассмотрения иска прокуратуры Башкирии о взыскании с АСТ 6,7 млрд руб. Заявление поступило в суд 25 сентября.

Третьими лицами в судебном процессе участвуют администрации Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района, два МУП «Электрические сети» — Салавата и Стерлитамака, МУП «Ишимбайэлектросети», Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии, ООО «Башкирские распределительные электрические сети».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2020 году АСТ заключила с властями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района концессионные соглашения, по которым получила в аренду местные электросетевые хозяйства. В Салавате концессионеру передали имущество стоимостью 241 млн руб., в Стерлитамаке — на 2,11 млрд, в Ишимбайском районе — на 199,75 млн руб. Взамен концессионер обязан вложить в модернизацию сетей трех муниципалитетов около 4,5 млрд руб.

Как указано в материалах дела, прокуратура обосновывает свои требования тем, что ранее арбитражный суд признал концессионные соглашения недействительными и применил последствия недействительности сделок. Кроме того, УФАС по Башкирии признало администрации нарушившими закон о защите конкуренции, а в октябре 2025 года Стерлитамакский городской суд приговорил бывшего главу администрации Салавата Игоря Миронова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

«В результате незаконных и недобросовестных действий ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» и должностных лиц трех муниципальных образований в нарушение прямых запретов законодательств о защите конкуренции, о концессионных соглашениях, о государственных и муниципальных предприятиях и противодействии коррупции в период действия трех концессионных соглашений от 03.08.2020 получено незаконное обогащение в виде незаконно полученной прибыли»,— указано в определении суда.

По данным «СПАРК-Интферфакс», в 2021-2025 годах совокупная выручка АСТ составила 6,6 млрд руб.

Олег Вахитов