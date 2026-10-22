Чиновник подложил свиней
В Тюменской области расследуют мошенничество при отчуждении животных
Бердюжский районный суд (Тюменская область) отправил под домашний арест до 20 декабря главного специалиста комитета АПК администрации Бердюжского муниципального округа Федора Руденко. Согласно обвинению, во время режима ЧС, введенного из-за вспышки инфекции среди свиней, он завысил поголовье животных в документах для комиссии и получил более 330 тыс. руб. из бюджета. Ранее сообщалось, что в нескольких округах Тюменской области среди свиней якобы стала распространяться африканская чума.
Об избрании меры пресечения главному специалисту комитета по агропромышленному комплексу (АПК) администрации Бердюжского муниципального округа Федору Руденко сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
По ее данным, райсуд отправил 38-летнего чиновника под домашний арест до 20 декабря, согласившись с доводами прокурора, учтя «данные о личности обвиняемого». Федору Руденко инкриминировали мошенничество с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В АПК администрации Бердюжского муниципального округа он работал, как минимум, с 2014 года, сразу после службы в армии.
Согласно озвученному в суде обвинению, не позднее 16 октября Федор Руденко находился в деревне Гагарина, где работал над изъятием свиней у местных жителей. На территории был объявлен режим ЧС для ликвидации очага особо опасной болезни животных.
Обвиняемый предоставил комиссии по выплатам завышенные цифры поголовья свиней его матери и других жителей округа. «Целью действий Федора Руденко было хищение средств, выделяемых из бюджета Тюменской области в качестве компенсации»,— уточнили в объединенной пресс-службе региона. На основании этих данных, задокументированных Управлением ветеринарии Тюменской области, он получил через свою мать более 331 тыс. руб. из областного бюджета.
В администрации Бердюжского муниципального округа журналистам рассказали, что ничего не знают об уголовном деле чиновника.
В августе режим ЧС вводился в некоторых районах Тюменской области из-за вспышки африканской чумы у свиней. В частности, он касался Упоровского, Омутинского, Ишимского и Юргинского и других округов. Там изымали, отлавливали и забивали свиней, сжигая их туши. После — обрабатывали машины и перекапывали второстепенные дороги, чтобы избежать вывоза животных и мяса. Жители села Суерка, в котором обнаружили очаг заражения, сообщали «Ъ-Урал», что им обещали выплатить компенсации в размере 180 руб. за кг живого веса.
В сентябре тюменский обком КПРФ обратился в СКР с жалобой на то, что в Голышмановском районе трупы свиней более недели хранились на засеянном поле. По данным коммунистов, многие из изъятых животных не имели признаков заболевания. По их словам, компенсации получают не все жители.