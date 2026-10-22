Чиновник подложил свиней

По ее данным, райсуд отправил 38-летнего чиновника под домашний арест до 20 декабря, согласившись с доводами прокурора, учтя «данные о личности обвиняемого». Федору Руденко инкриминировали мошенничество с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В АПК администрации Бердюжского муниципального округа он работал, как минимум, с 2014 года, сразу после службы в армии.