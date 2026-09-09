Тюменская КПРФ обратилась в СКР из-за уничтожения свиней

Обком Коммунистической партии РФ (КПРФ) обратился в Следственный комитет из-за гибели свиней в Тюменской области, сообщили в пресс-службе организации. Ранее «Ъ-Урал» писал, что в нескольких районах Тюменской области ввели режим ЧС, а всех свиней в местных домовладениях изымали из-за угрозы заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Депутаты тюменской облдумы от партии КПРФ написали обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина. В пресс-службе обкома партии сообщили, что в Голышмановском районе трупы изъятых животных хранятся на засеянном поле уже около полутора недель.

«Туши свиней на стадии разложения издают трупный смрад. Вздутые, разлагающиеся останки растаскиваются птицами и дикими животными, продукты распада впитываются в плодородный слой почвы»,— сказал первый секретарь Голышмановского райкома КПРФ Николай Эрис.

При этом депутаты тюменского отделения КПРФ утверждают, что многие из изъятых животных не имели признаков заболевания. По словам представителей партии, компенсации получают не все жители.

Напомним, в августе у жителей нескольких сел в Тюменской области начали изымать и уничтожать всех имеющихся свиней. В Упоровском, Омутинском, Ишимском и Юргинском округах Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заболевания животных. Жители села Суерка, в котором обнаружили очаг заражения, сообщали «Ъ-Урал», что им обещали выплатить компенсации в размере 180 руб. за кг живого веса, однако

По данным Госзакупок, режим ЧС 11 августа был введен также в Абатском районе. Там будут изымать, отлавливать и умерщвлять свиней, сжигать их трупы, обрабатывать машины, а также перекапывать второстепенные дороги, чтобы избежать вывоза животных и мяса, следует из документов администрации. В Аромашевском районе режим ЧС ввели 28 июля, очаги выявлены в 24 населенных пунктах.

Анна Капустина