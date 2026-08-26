«Сказал, что не имеют права разглашать, на основании чего усыпляют»

В Упоровском, Омутинском, Ишимском и Юргинском округах Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания свиней, следует из документов, размещенных на сайте Госзакупок. Ранее СМИ сообщали, что у фермеров массово изымают скот. Тюменские власти заявили «Ъ-Урал», что данные о выявлении заболеваний животных относятся к информации ограниченного распространения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Местные СМИ стали сообщать о том, что у тюменских фермеров массово изымают скот и уничтожают из-за заболевания, похожего на африканскую чуму, в середине августа. В ответ на запрос «Ъ-Урал» в информационном центре Тюменской области ответили, что информация о выявлении заболеваний животных относится к «информации ограниченного распространения». «Человек данному заболеванию не подвержен. С целью ликвидации заболевания проводятся все необходимые противоэпизоотические мероприятия, предусмотренные законом "О ветеринарии"»,— говорится в ответе регионального инфоцентра. В пресс-службе МЧС региона корреспонденту «Ъ-Урал» сообщили, что информацией о ЧС не владеют.

На портале Госзакупок появилось несколько закупок, связанных с ЧС. Большинство из них, где размещены документы, связаны с организацией питания комиссий и работающих на местах ликвидации. Помимо этого, есть закупки на устройство ветеринарных постов, обустройство мест сжигания павших животных.

«В связи с выявлением очага заражения в населенном пункте с. Суерка Упоровского района и существующей угрозой распространения опасного заболевания свиней на территории всего муниципального образования <...> 18.08.2026 г. в Упоровском муниципальном округе Тюменской области введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"»,— указано в одном из документов на сайте Госзакупок. В Ишимском, Юргинском и Омутинском районах режим ЧС был введен 17 августа, указано в документах.

Из документов следует, что очаги заболевания выявили в Шипаковском и Лабинском сельских поселениях (Юргинский район). Согласно размещенному протоколу администрации Юргинского округа, в зоне ЧС установлены дезинфекционные барьеры и проводят карантинные мероприятия. В районе оборудуют места для уничтожения заболевших животных, их будут сжигать. В зоне происшествия сотрудники ветцентра будут уничтожать подстилки животных и их корма, а хозяйства на территории в 10 км от границ очага проверят на наличие свиней.

Жительница села Суерка рассказала «Ъ-Урал», что для усыпления животных приезжал ветеринарный контроль, но конкретное заболевание им тогда не называли. «Наша односельчанка вызывала прокурора, потребовала показать постановления. Он сказал, что информация секретная, мы не имеем права разглашать, на основании чего было усыпление»,— сказала она.

В населенном пункте, по оценкам местных жителей, было уничтожено несколько десятков свиней. «Усыпляли не выборочно, всех свиней, которые есть. Владельцам обещали выплаты в размере 180 руб. на кг веса животного, они пока начислены не были»,— сказала собеседница «Ъ-Урал».

Информацию о планируемых выплатах подтверждали и тюменские власти. «В случае применения мер в виде изъятия животных, гражданам гарантируется полное возмещение ущерба в размере рыночной стоимости животных в кратчайшие сроки и разъясняется порядок выплаты»,— сообщили «Ъ-Урал» в информационном центре Тюменской области.

По словам жительницы, на въезде в населенный пункт стояли блокпосты, на которых обрабатывали колеса машин. Сейчас их перенесли на дорогу в сторону села Исетское.

Анна Капустина