Найденное в Металлострое тело убитой женщины пролежало в квартире шесть недель
В квартире в поселке Металлострой тело женщины пролежало около полутора месяцев после убийства: ее сожитель собирался расчленить погибшую, но в итоге отказался от этого и ушел из дома. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, мужчина расправился с 32-летней возлюбленной 8 сентября. На Садовой улице в Металлострое он избил женщину палкой, заподозрив ее в измене. После этого он положил тело на пленку, намереваясь расчленить его, однако не смог довести задуманное до конца.
Погибшую обнаружили спустя шесть недель. Как сообщал «Ъ Северо-Запад», поводом для проверки стала тревога, которую забила бывшая жена подозреваемого. Мужчину задержали на двое суток, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.