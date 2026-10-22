Найденное в Металлострое тело убитой женщины пролежало в квартире шесть недель

По предварительной информации, мужчина расправился с 32-летней возлюбленной 8 сентября. На Садовой улице в Металлострое он избил женщину палкой, заподозрив ее в измене. После этого он положил тело на пленку, намереваясь расчленить его, однако не смог довести задуманное до конца.