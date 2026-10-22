Бывшая жена помогла полиции обнаружить тело женщины в квартире в Металлострое

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве 32-летней сожительницы. На возможное преступление указала бывшая супруга мужчины, которая обратилась в полицию с просьбой проверить квартиру в поселке Металлострой. Об этом 22 октября сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.