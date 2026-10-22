Бывшая жена помогла полиции обнаружить тело женщины в квартире в Металлострое
В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве 32-летней сожительницы. На возможное преступление указала бывшая супруга мужчины, которая обратилась в полицию с просьбой проверить квартиру в поселке Металлострой. Об этом 22 октября сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Накануне вечером женщина пришла в отдел полиции Колпинского района. Она предположила, что бывший муж мог убить свою нынешнюю возлюбленную, и попросила проверить квартиру на Садовой улице.
Прибывшие на место полицейские обнаружили тело женщины с гнилостными изменениями. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет и покрывало. Погибшей оказалась 32-летняя жительница поселка Павлово Кировского района Ленинградской области.
Подозреваемого оперативно задержали возле дома на проспекте Ветеранов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. По данным полиции, мужчина ранее уже имел проблемы с законом.