Жители Кубани оформили более 100 тысяч кредитов наличными в сентябре

За третий квартал 2026 года россияне оформили 7,02 млн кредитов наличными на общую сумму 1,45 трлн руб. По сравнению с июлем—сентябрем 2025 года количество выдач выросло на 43%, а объем — на 42%. За аналогичный период прошлого года банки выдали 4,91 млн кредитов на 1,02 трлн руб. По сравнению со вторым кварталом 2026 года количество выдач увеличилось на 7%, до 6,54 млн, а объем — на 8%, до 1,34 трлн руб.