Жители Кубани оформили более 100 тысяч кредитов наличными в сентябре
Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по объему выдачи кредитов наличными в сентябре 2026 года. Жители региона оформили 100,53 тыс. таких кредитов на общую сумму 17,49 млрд руб. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), регион уступил Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В целом по России количество выдач кредитов наличными в сентябре достигло максимума за два года, составив 2,42 млн.
По данным ОКБ, в сентябре 2026 года банки выдали россиянам на 53% больше кредитов наличными, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре 2025 года показатель составлял 1,58 млн. По сравнению с августом текущего года количество выдач увеличилось на 3%: месяцем ранее банки оформили 2,35 млн кредитов.
Объем кредитования наличными в сентябре составил 471,94 млрд руб. Это на 4% меньше августовского показателя, когда банки выдали таких кредитов на 491,56 млрд руб. При этом в годовом выражении объем вырос на 50%: в сентябре 2025 года он составлял 314,16 млрд руб.
Средний размер кредита наличными в сентябре снизился до 195 тыс. руб. против 209 тыс. руб. в августе. За год показатель уменьшился на 4 тыс. руб.: в сентябре 2025 года средний размер кредита составлял 199 тыс. руб. Средний срок кредитования в сентябре достиг 26 месяцев. В августе 2026 года и сентябре 2025 года он составлял 30 месяцев.
В пятерку регионов с наибольшим объемом выдачи кредитов наличными в сентябре также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область. В столице банки выдали 150,15 тыс. кредитов на 49,45 млрд руб., в Московской области — 135,77 тыс. на 36,73 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 73,4 тыс. на 21,3 млрд руб. В Свердловской области оформили 80,08 тыс. кредитов на 15,04 млрд руб.
Самые крупные кредиты наличными в сентябре выдавали жителям Москвы: средний размер составил 329 тыс. руб. На втором месте оказалась Кабардино-Балкария с показателем 292 тыс. руб., на третьем — Санкт-Петербург, где средний размер кредита достиг 290 тыс. руб.
За третий квартал 2026 года россияне оформили 7,02 млн кредитов наличными на общую сумму 1,45 трлн руб. По сравнению с июлем—сентябрем 2025 года количество выдач выросло на 43%, а объем — на 42%. За аналогичный период прошлого года банки выдали 4,91 млн кредитов на 1,02 трлн руб. По сравнению со вторым кварталом 2026 года количество выдач увеличилось на 7%, до 6,54 млн, а объем — на 8%, до 1,34 трлн руб.
Всего за январь—сентябрь 2026 года россияне оформили 18,76 млн кредитов наличными на 3,78 трлн руб. В среднем за месяц банки выдавали таких кредитов на 419,74 млрд руб. В годовом выражении количество выдач увеличилось на 45%, а объем кредитования — на 60%. За девять месяцев 2025 года было оформлено 12,97 млн кредитов на 2,36 трлн руб., среднемесячный объем составлял 262,27 млрд руб.