Крым вошел в число регионов с самым сильным снижением цен на частные дома

Снижение стоимости домов в Крыму происходит на фоне сокращения спроса на загородную недвижимость в курортных регионах. Как сообщил ТАСС генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, в этом году спрос на дома на Черноморском побережье был на 35% ниже, чем в прошлом году. По его словам, высокий летний сезон не привел к росту цен на коттеджи ни в Крыму, ни в Краснодарском крае.