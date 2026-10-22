Крым вошел в число регионов с самым сильным снижением цен на частные дома
В Крыму частные дома подешевели на 5% в третьем квартале 2026 года. Республика вошла в число пяти регионов России с наиболее выраженным снижением стоимости такого жилья. По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», сильнее цены снизились только на Чукотке и в Республике Коми. В целом по стране частные дома за июль—сентябрь подорожали на 3,1%.
Снижение стоимости домов в Крыму происходит на фоне сокращения спроса на загородную недвижимость в курортных регионах. Как сообщил ТАСС генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, в этом году спрос на дома на Черноморском побережье был на 35% ниже, чем в прошлом году. По его словам, высокий летний сезон не привел к росту цен на коттеджи ни в Крыму, ни в Краснодарском крае.
По данным аналитиков, в третьем квартале 2026 года частные дома подорожали в 73 из 85 рассмотренных регионов России, а в 12 субъектах цены снизились. В среднем по стране стоимость домовладения достигла 7,87 млн руб.
Наиболее значительный рост цен зафиксирован в Мордовии, где частные дома подорожали на 17,6%. В Тамбовской области прирост составил 15,9%, в Калмыкии — 14,9%, в Белгородской области — 12,1%, в Брянской области — 11,9%.
Наиболее выраженное снижение стоимости домов, помимо Крыма, отмечено на Чукотке, где цены сократились на 12,6%, и в Республике Коми — на 5,7%. В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость частных домов уменьшилась на 5%, а в Тюменской области — на 4,4%.
В Москве частные дома за третий квартал подешевели на 0,9%. Средняя стоимость объекта на столичном рынке составила 31,4 млн руб. В Московской области, напротив, цены выросли на 3,7%, до 18,6 млн руб. В Санкт-Петербурге подорожание составило 0,8%, а средняя стоимость дома достигла 25,2 млн руб.
По словам Павла Луценко, в целом по России продавать дачи и коттеджи стало сложнее. При этом предложение объектов на рынке увеличилось на 17%. На Черноморском побережье, включая Крым и Краснодарский край, летний сезон не сопровождался ростом цен на загородную недвижимость.