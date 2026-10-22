В Крымском районе Кубани грибники нашли минометную мину времен ВОВ
В Крымском районе Краснодарского края грибники обнаружили в лесу мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли в окрестностях хутора Садового. Об этом сообщили в канале ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в мессенджере «Макс».
По информации ведомства, местные жители заметили во время сбора грибов покрытый коррозией металлический предмет. После обнаружения находки на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обследовали предмет и установили, что он является минометной миной калибра 82 мм.
Для уничтожения боеприпаса привлекли сотрудников ОМОН «Шторм». Они вывезли мину, оставшуюся со времен Великой Отечественной войны, в карьер, где уничтожили ее с соблюдением необходимых мер безопасности.