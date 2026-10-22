На ближайшей сессии ЗСК рассмотрят более 30 вопросов
Законодательное собрание Краснодарского края планирует рассмотреть более 30 вопросов на очередном пленарном заседании. Центральной темой октябрьской сессии станут поправки к региональному бюджету на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
По его словам, корректировка расходов должна позволить сохранить социальную направленность бюджета и обеспечить финансирование первоочередных потребностей региона. Господин Бурлачко отметил, что в условиях непростой экономической ситуации особое значение приобретает эффективность использования бюджетных средств.
«Выполнение подавляющего большинства стоящих перед регионом задач и реализация намеченных планов напрямую зависят от наполняемости казны. И я благодарен коллегам из Минфина за то, что в непростых экономических условиях им удалось скорректировать расходную часть бюджета таким образом, чтобы сохранить его социально ориентированным и в то же время обеспечить закрытие первоочередных потребностей субъекта. Учитывая общеэкономическую тенденцию, характерную сегодня в целом для страны, мы просто обязаны сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль, вложенный в развитие края, работал с максимальной отдачей», — отметил руководитель кубанского парламента.
В повестку также войдут вопросы агропромышленного комплекса, потребительской сферы, социальной поддержки жителей, развития туризма и санаторно-курортного отдыха, а также оздоровления детей.
Помимо финансового блока, депутаты намерены обсудить введение административной ответственности за оставление средств индивидуальной мобильности в неположенных местах, меры по охране материнства и детства и учреждение нового регионального праздника.