На ближайшей сессии ЗСК рассмотрят более 30 вопросов

«Выполнение подавляющего большинства стоящих перед регионом задач и реализация намеченных планов напрямую зависят от наполняемости казны. И я благодарен коллегам из Минфина за то, что в непростых экономических условиях им удалось скорректировать расходную часть бюджета таким образом, чтобы сохранить его социально ориентированным и в то же время обеспечить закрытие первоочередных потребностей субъекта. Учитывая общеэкономическую тенденцию, характерную сегодня в целом для страны, мы просто обязаны сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль, вложенный в развитие края, работал с максимальной отдачей», — отметил руководитель кубанского парламента.