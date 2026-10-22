Бензин и дизель существенно подешевели за неделю в Тамбовской области
По информации Росстата, в Тамбовской области было зафиксировано существенное снижение цен на автомобильный бензин. К 19 октября средняя цена литра топлива (с учетом всех марок) на АЗС в регионе составляла 83,31 руб. Неделей ранее она равнялась 87,88 руб. Дизельное топливо подешевело с 87,23 до 85,39 руб. за литр.
Несмотря на падение цены, бензин в Тамбовской области по-прежнему стоит значительно дороже, чем в среднем по России (78,04 руб.) и Центральному федеральному округу (77,45 руб.).
Автомобильный бензин марки АИ-92 за неделю подешевел с 82,84 до 77,67 руб. за литр. Стоимость АИ-95 снизилась с 90,99 до 85,70 руб. Однако, по данным Росстата, в то же время средняя цена за литр горючего марок АИ-98 и выше выросла на тамбовских заправках с 104,35 до 125,96 руб.
В начале этой недели «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в связи с нормализацией ситуации на топливном рынке в Тамбовской области готовятся отказаться от системы отпуска бензина по принципу «чет-нечет». Губернатор Евгений Первышов согласился с этим предложением, указав на то, что принцип фактически перестал соблюдаться. По его словам, топливо отпускают всем вопреки установленным правилам, при этом заторов на въездах на заправки не возникает.