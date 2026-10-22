Бензин и дизель существенно подешевели за неделю в Тамбовской области

Автомобильный бензин марки АИ-92 за неделю подешевел с 82,84 до 77,67 руб. за литр. Стоимость АИ-95 снизилась с 90,99 до 85,70 руб. Однако, по данным Росстата, в то же время средняя цена за литр горючего марок АИ-98 и выше выросла на тамбовских заправках с 104,35 до 125,96 руб.