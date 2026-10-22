В Пермском крае ликвидируют свалки объемом более 9 тыс. тонн
В восьми муниципалитетах Прикамья ликвидируют свалки общим объемом более 9 тыс. тонн. На эти цели в этом году направлено более 16 млн руб. По данным регионального МинЖКХ, работы должны быть выполнены до конца 2026 года.
Так, в деревне Березники Пермского округа ликвидируют свалку площадью 160 тысяч кв. м и объемом 1,2 тыс. тонн. В Чусовском округе устранят три объекта, объем которых превышает 2 тыс. т. В Чернушинском округе устранят свалку объемом более 1,6 тыс. т. и площадью 25 тысяч кв. м. Кроме того, свалки будут ликвидированы в Березовском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском и Ординском округах.
Как отметили в министерстве, это позволит снизить негативное воздействие на почву, восстановить нарушенные земли и убрать крупные скопления отходов в границах населенных пунктов.