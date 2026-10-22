В Пермском крае ликвидируют свалки объемом более 9 тыс. тонн

Так, в деревне Березники Пермского округа ликвидируют свалку площадью 160 тысяч кв. м и объемом 1,2 тыс. тонн. В Чусовском округе устранят три объекта, объем которых превышает 2 тыс. т. В Чернушинском округе устранят свалку объемом более 1,6 тыс. т. и площадью 25 тысяч кв. м. Кроме того, свалки будут ликвидированы в Березовском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском и Ординском округах.