Деприватизация после титров

В 2004 году 1247,6 кв. м здания была сдана в аренду ООО «Синема-Сити», директором и бенефициаром которого являлся Дмитрий Куркин. В 2011 году компания через суд добилась принудительного выкупа помещений по 159-ФЗ с рассрочкой на семь лет за 22,77 млн руб. При этом ТУ Росимущества, являющееся реальным собственником, к участию в деле привлечено не было. Оставшиеся 184,9 кв. м были проданы той же структуре через торги по приватизации в 2013 году за 4,36 млн руб.