Деприватизация после титров
Владелец кинотеатра «Саратов» пытается отменить изъятие актива в Верховном суде
В Верховный суда РФ поступила кассационная жалоба предпринимателя Дмитрия Куркина, который пытается отменить решение о возврате кинотеатра «Саратов» на Строителей, 32 в федеральную собственность. Это последняя инстанция в трехлетнем споре, по итогам которого три судебные инстанции признали, что здание 1970 года выбыло из госсобственности помимо воли Российской Федерации и было выведено в частные руки через цепочку ничтожных сделок.
В Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ поступила кассационная жалоба Дмитрия Куркина. Бизнесмен просит отменить решение Арбитражного суда Саратовской области от которым здание кинотеатра «Саратов» на проспекте Строителей, 32 и земельный участок под ним были истребованы в пользу Российской Федерации.
Спорное здание площадью 1550,7 кв. м было построено в 1970 году и финансировалось из государственного бюджета СССР. Как установили суды, в силу Постановления Верховного Совета РФ от 1991 года объект автоматически перешел в федеральную собственность. Однако в мае 1993 года Саратовский горсовет народных депутатов принял решение о передаче кинотеатра на баланс муниципалитета.
«Решение принято с превышением полномочий, без согласования с областными и федеральными структурами, отвечающими за единство киносети», — констатируется в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от, которое оспаривается в ВС РФ. Судьи подчеркнули, что воли Российской Федерации на выбытие имущества не было, а факт нахождения объекта на балансе муниципального учреждения не порождает права собственности.
В 2004 году 1247,6 кв. м здания была сдана в аренду ООО «Синема-Сити», директором и бенефициаром которого являлся Дмитрий Куркин. В 2011 году компания через суд добилась принудительного выкупа помещений по 159-ФЗ с рассрочкой на семь лет за 22,77 млн руб. При этом ТУ Росимущества, являющееся реальным собственником, к участию в деле привлечено не было. Оставшиеся 184,9 кв. м были проданы той же структуре через торги по приватизации в 2013 году за 4,36 млн руб.
В ноябре 2018 года, сразу после завершения выплат по рассрочке, ООО «Синема-Сити» продало весь кинотеатр Валентине Гущиной (Куркиной) за 10 млн руб. В июле 2021 года объект был разделен на доли: половина продана предпринимателю Екатерине Семикиной за 5 млн руб., четверть подарили Дмитрию Куркину, четверть осталась у Валентины Куркиной. Земельный участок площадью 3493 кв. м был оформлен в долгосрочную аренду до 2063 года на Дмитрия Куркина.
Суды признали всю цепочку сделок ничтожными, указав, что покупатель не проявил должной осмотрительности: зная год постройки и назначение здания, он мог ознакомиться с Постановлением Верховного Совета РФ от 1991. «Приведенные обстоятельства свидетельствуют о пороках сделок, характеристики которых указывают на их ничтожность»,— отметил кассационный суд.
Иск ТУ Росимущества поступил в суд в июне 2023 года после обращений граждан в Госдуму и прокуратуру. Ведомство узнало об отчуждении лишь спустя 30 лет, так как кинотеатр не функционирует с 2018 года и находится в аварийном состоянии.
В апреле 2025 года первая инстанция удовлетворила иск, но уже в сентябре того же года апелляция отменила решение, отказав государству. Однако кассация округа вернула дело на новое рассмотрение, а в апреле 2026 года апелляция, изучив дело повторно, снова встала на сторону Росимущества. В августе 2026 года окружной суд подтвердил законность возврата.
Защита господина Куркина настаивает, что комитет по управлению имуществом Саратовской области получил решение горсовета от 28.05.1993 еще в июне 1993 года, а значит, государство должно было узнать о нарушении тогда же.
Суды отклонили этот довод. Решение носило организационный характер и не содержало поручений на приватизацию. «Поскольку ТУ Росимущества не было привлечено к делу 2011 года, о выбытии объекта истец узнал в 2023 году из обращений неравнодушных граждан. Срок исковой давности не пропущен»,— резюмировала профильная коллегия окружного суда.
Если Верховный суд откажет в передаче жалобы на рассмотрение, решение об изъятии кинотеатра вступит в окончательную силу.