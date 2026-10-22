На стройке в Краснодаре выявили 45 иностранцев, 27 привлекли к ответственности
Сотрудники УВМ краевого Главка полиции выявили 45 иностранных граждан, работающих на стройке на улице Западный обход в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ привлекли 27 приезжих из Узбекистана и Таджикистана. За нарушение режима пребывания составили два протокола по ст. 18.8 КоАП РФ.
В отношении работодателей проводится проверка. В их действиях усматриваются признаки преступления по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).