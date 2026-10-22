Крайсуд оштрафовал бывшего сотрудника МВД за попытку выехать в Абхазию
Краснодарский краевой суд оштрафовал на 200 тыс. руб. бывшего сотрудника органов внутренних дел за попытку выехать в Абхазию, несмотря на действовавшее ограничение на пересечение государственной границы. Мужчина был допущен к сведениям, составляющим государственную тайну, в том числе под грифом «Совершенно секретно», сообщили в суде.
Как установлено в ходе разбирательства, после увольнения из органов внутренних дел в августе 2024 года право бывшего сотрудника на выезд из России ограничили до июля 2029 года. О действующем запрете его уведомили.
В июне 2025 года, находясь на отдыхе в Сочи, мужчина попытался пересечь границу с Абхазией с туристической целью. Сотрудники пограничной службы ФСБ отказали ему в выезде.
Подсудимый полностью признал вину. Он пояснил, что знал об ограничении, однако рассчитывал, что сможет посетить Абхазию по российскому паспорту без нарушения требований законодательства о защите государственной тайны. Суд признал его виновным в покушении на выезд из России при действующем ограничении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 283.2 УК РФ, и назначил штраф в размере 200 тыс. руб.