Крайсуд оштрафовал бывшего сотрудника МВД за попытку выехать в Абхазию

Подсудимый полностью признал вину. Он пояснил, что знал об ограничении, однако рассчитывал, что сможет посетить Абхазию по российскому паспорту без нарушения требований законодательства о защите государственной тайны. Суд признал его виновным в покушении на выезд из России при действующем ограничении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 283.2 УК РФ, и назначил штраф в размере 200 тыс. руб.