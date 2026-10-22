«Яндекс» запустил в Тюмени сервис доставки с помощью роботов

Роботы будут привозить заказы из «Яндекс Лавки» — на старте к сервису подключены четыре даркстора на улицах Логунова, Василия Гольцова, Олимпийской улице и Заречном проезде. Также в этих локациях сервис будет в магазинах «Жизньмарт». В дальнейшем возможность доставки распространится на Калининский и Ленинский округи, к сервису подключится «Яндекс Еда». Другие партнеры сервиса доставки компании также могут подключить рободоставку.