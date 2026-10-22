«Яндекс» запустил в Тюмени сервис доставки с помощью роботов
В Тюмени запустился сервис роботизированной доставки от «Яндекса» — воспользоваться услугой уже могут жители отдельных районов в Восточном и Центральном округах, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс Автономные Технологии». Тюмень стала первым городом Сибири, где появились роботы-доставщики; всего этот вид доставки доступен более чем в 10 городах.
Роботы будут привозить заказы из «Яндекс Лавки» — на старте к сервису подключены четыре даркстора на улицах Логунова, Василия Гольцова, Олимпийской улице и Заречном проезде. Также в этих локациях сервис будет в магазинах «Жизньмарт». В дальнейшем возможность доставки распространится на Калининский и Ленинский округи, к сервису подключится «Яндекс Еда». Другие партнеры сервиса доставки компании также могут подключить рободоставку.
Роверы будут передвигаться автономно по городу — они способны распознавать сигналы светофора, выстраивать маршрут и соблюдать заданный скоростной режим. «В Тюмени работают роверы четвертого поколения — самая свежая версия роботов-доставщиков "Яндекса". По возможностям они значительно превосходят своих предшественников: благодаря конструкции подвески роботы способны забираться на высокие бордюры и преодолевать неровности на дорогах, а комплекс датчиков позволяет безопасно ориентироваться в городе. Если возникает внештатная ситуация, к роботу мгновенно подключается удаленный оператор»,— рассказала директор по продукту рободоставки компании Марина Перескокова
Ранее в 34 субъектах России, включая Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую области и ЯНАО, установили экспериментальный правовой режим (ЭПР) по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роботов-курьеров. Эксперимент рассчитан на три года. При успешных результатах будет создана база для создания правил дорожного движения и требований к эксплуатации роверов.