В Армавире задержали подозреваемого в нападении на подростка
Следователи Армавирского межрайонного следственного отдела СК России по Краснодарскому краю установили личность подозреваемого в хулиганских действиях в отношении подростка (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Им оказался 17-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.
Согласно версии следствия, вечером 19 октября фигурант, находясь на улице Кирова в Армавире, использовал малозначительный повод и несколько раз ударил кулаком по голове подростка, после чего скрылся.
Личность нападавшего установили в кратчайший срок, сейчас с ним проводят следственные действия. Подозреваемый признался в содеянном. По делу продолжается установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств.