В Армавире задержали подозреваемого в нападении на подростка

Следователи Армавирского межрайонного следственного отдела СК России по Краснодарскому краю установили личность подозреваемого в хулиганских действиях в отношении подростка (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Им оказался 17-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.