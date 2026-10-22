Над Уфой совершили крестный облет на вертолете
18 октября состоялся крестный облет Уфы и Уфимского района на вертолете Ка-26, которым управлял бывший военный летчик, пилот-инструктор Сергей Гончаров.
Как сообщает пресс-служба Уфимской епархии, на борту находились настоятель Спасского храма села Алексеевка иерей Анатолий Киселев и староста храма в честь Архистратига Божия Михаила и Всех Небесных Сил Бесплотных, расположенного на территории уфимского аэровокзала, Надежда Власова. Около часа они с иконами и молитвами летали над Уфой, пригородами и промышленными предприятиями.