В зоне турбулентности

«Профессионал — это тот, кто из десяти человек сделает что-то лучше. Быстрее, качественнее, по-другому — у каждого свой критерий. Но в любое время, 24 на 7, как показывает практика, должен быть тот, кто приходит на помощь при любых ситуациях»,— резюмировал министр цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.