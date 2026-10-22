Глава Ижевска объяснил причины переноса открытия парка «Березовая роща» на весну

«Парк принципиально другой. Когда мы его откроем, вы его не узнаете <...> Мне очень хочется, чтобы это была яркая история, ведь когда появится снежный покров, всей красоты “Березовой рощи” вы просто не увидите. Хочется, чтобы город оценил ту работу, которую вели несколько лет, и весной мы бы открыли парк во всем его великолепии»,— поделился господин Чистяков.