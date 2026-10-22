Глава Ижевска объяснил причины переноса открытия парка «Березовая роща» на весну
Зимой предстоят работы внутри новых строений
Открытие парка «Березовая роща» в Ижевске перенесли на весну 2027 года, сказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия». К концу ноября подрядчик завершит работы по благоустройству объекта. В дальнейшем останется провести внутреннюю отделку новых строений, среди них — торговые павильоны, библиотека и др.
«Парк принципиально другой. Когда мы его откроем, вы его не узнаете <...> Мне очень хочется, чтобы это была яркая история, ведь когда появится снежный покров, всей красоты “Березовой рощи” вы просто не увидите. Хочется, чтобы город оценил ту работу, которую вели несколько лет, и весной мы бы открыли парк во всем его великолепии»,— поделился господин Чистяков.
Градоначальник сказал, что в парке обустроили футбольное поле с трибунами, волейбольную площадку, веревочный парк, ручьи, озера и тюльпановые поля. Напомним, что там планировали высадить более 600 деревьев и кустарников.
Реконструкцией парка «Березовая роща» занимается компания «Строительное управление “Территория”». Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска в апреле заключила контракт с ней на 495,9 млн руб. Завершить работы по контракту должны до 15 ноября. Благоустройство началось еще в 2022 году. За четыре года на территории, среди прочего, обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак, обновили освещение, установили систему видеонаблюдения, благоустроили родник и смонтировали лестничный сход к Карлутке. Площадь «Козьего парка» превышает 9 га.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в целом на завершающий этап благоустройства называемого горожанами Козьего парка направят более 850 млн руб. Общий бюджет реконструкции за все годы превысил 1 млрд руб.