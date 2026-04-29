СУ «Территория» получило контракт на обновление Козьего парка Ижевска за 495 млн

Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска заключила контракт с компанией «Строительное управление “Территория”» на реконструкцию парка «Березовая роща» стоимостью 495,9 млн руб. Муниципальный контракт был опубликован на портале госзакупок в середине апреля.

Работы на объекте финансируются за счет бюджета города и субсидии из региональной казны. Завершить их должны до 15 ноября 2026 года. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в целом на завершающий этап благоустройства называемого горожанами Козьего парка из бюджета Удмуртии направят более 850 млн руб.

Фронт работ включает среди прочего монтаж инженерных коммуникаций, установку архитектурных объектов, в их числе киоски и информационный центр, обустройство стадиона и пешеходных дорожек, а также создание зоны тихого отдыха. «Березовая роща» закрыта для прогулок до начала сентября.

По данным портала «Чекко», ООО «СУ “Территория”» было зарегистрировано в июне 2017 года в Москве. Уставной капитал общества — 500 тыс. руб.Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий. Директор и учредитель «СУ “Территория”» — Дмитрий Усов. Выручка ООО в 2025 году составила 546,9 млн руб. (+145% год к году), чистая прибыль — 1,8 млн руб. (+60%).

В частности, эта компания привлекалась для благоустройства «Елки-парка» в Устиновском районе Ижевска, обновления эстакады над улицей Карла Маркса и ряда подземных переходов, в их числе объекты около УдГУ и возле собора Александра Невского.

Благоустройство Козьего парка началось еще в 2022 году. За четыре года на территории среди прочего обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак, обновили освещение, установили систему видеонаблюдения, благоустроили родник и смонтировали лестничный сход к Карлутке, появились детские комплексы. Площадь «Березовой рощи» превышает 9 га.