На благоустройство парка «Березовая роща» в Ижевске выделили 850 млн рублей

В Ижевске возобновились работы по благоустройству парка «Березовая роща». В завершающий этап проекта будет вложено более 850 млн руб. из средств регионального бюджета и инвесторов. Как сообщает пресс-служба администрации города, завершение работ запланировано на осень 2026 года.

В марте начнется монтаж водопровода, канализации и электрики, после чего стартует строительство киосков, инфоцентра, библиотеки и обустройство стадиона. Для проведения работ планируется вырубка деревьев, большинство из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Летом ожидается высадка более 600 новых деревьев и кустарников.

Напомним, работы по благоустройству парка начались в 2022 году. Они проходят в несколько этапов. За это время в парке среди прочего обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак с оборудованием для дрессировки, установили дополнительное уличное освещение и систему видеонаблюдения, смонтировали лестничный сход с пандусом и перилами к реке Карлутке. Был благоустроен родник. Общая стоимость выполненные работ составила 194 млн руб.

Анастасия Лопатина