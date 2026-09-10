Более 600 деревьев и кустарников высадят в «Березовой роще» до конца ноября

Более 600 деревьев и кустарников планируют высадить в парке «Березовая роща» до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. На объекте уже открыта центральная аллея.

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«Сейчас высаживаем кустарники: более 200 кустов дерена белого, 115 кустов спиреи, 40 кустов можжевельника и более 70 кустов пузыреплодника. Затем очередь дойдет до многолетних растений и крупномерных хвойных и лиственных деревьев»,— пояснила представитель подрядной организации Ксения Елгашина.

По словам главы Ижевска Дмитрия Чистякова, там уже обустроены зоны с детской площадкой, открытой кухней, беседкой и торговыми киосками. Также там обустроят лекторий, информационный центр и веревочный парк.

Напомним, реконструкцией парка «Березовая роща» занимается компания «Строительное управление “Территория”». Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска в апреле заключила контракт с ней на 495,9 млн руб. Завершить работы по контракту должны до 15 ноября. Благоустройство началось еще в 2022 году. За четыре года на территории, среди прочего, обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак, обновили освещение, установили систему видеонаблюдения, благоустроили родник и смонтировали лестничный сход к Карлутке. Площадь «Козьего парка» превышает 9 га.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в целом на завершающий этап благоустройства называемого горожанами Козьего парка направят более 850 млн руб. Общий бюджет реконструкции за все годы превысил 1 млрд руб.