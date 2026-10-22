Россельхознадзор не пустил на Юг России более 21 тонны зараженной хурмы

С начала года, по данным на 21 октября, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело карантинный фитосанитарный контроль 182 партий импортной хурмы общим объемом 2,3 тыс. т. Основными странами происхождения стали Узбекистан (1,7 тыс. т), Азербайджан (494,3 т) и Израиль (91,9 т). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.