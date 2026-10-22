Россельхознадзор не пустил на Юг России более 21 тонны зараженной хурмы
С начала года, по данным на 21 октября, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело карантинный фитосанитарный контроль 182 партий импортной хурмы общим объемом 2,3 тыс. т. Основными странами происхождения стали Узбекистан (1,7 тыс. т), Азербайджан (494,3 т) и Израиль (91,9 т). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В трех партиях общим объемом 21,99 т (18 т, 2,5 т и 1,49 т) выявили карантинный для России вредный организм — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Фитосанитарное состояние продукции подтвердил Южный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Поскольку западный цветочный трипс включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и ограниченно распространен на территории союза, ввоз этих партий запретили. Чтобы не допустить заноса и распространения вредителя, зараженную продукцию обеззаразили в установленном порядке.
В управлении отметили, что продолжат фитосанитарный контроль всей импортной подкарантинной продукции, чтобы не допустить ее проникновения на внутренний рынок и распространения карантинных объектов.