«Инфраструктура должна отвечать реальному спросу»

В Краснодарском крае одна из самых протяженных дорожных сетей в России, общая длина превышает 42 тыс. км. По данным администрации края, с 2016 года на Кубани отремонтировано почти 6 тыс. км региональных и межмуниципальных трасс. Реализован ряд крупных проектов, среди которых новый Яблоновский мост, новый участок трассы М-4 «Дон» в Геленджике, скоростная дорога от краевой столицы к Крымскому мосту, Дальний Западный обход Краснодара. Для региона дорожная инфраструктура — это не только удобство передвижения, но и условие развития туризма, торговли и грузовой логистики. Новые трассы и обходы городов требуют крупных инвестиций, а концессии позволяют привлекать частный капитал и распределять расходы на десятилетия. Но что произойдет, если автомобилей окажется меньше, чем рассчитывали инвесторы. О том, как проверить экономику дороги до начала строительства и не создать чрезмерную нагрузку на бюджет, рассказал эксперт по финансированию инфраструктурных проектов и член Экспертного совета Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов Антон Буравов.