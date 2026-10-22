Росгосцирк объяснил выселение уфимских артистов прекращением трудовых отношений
Комнаты в общежитии на улице Рихарда Зорге выдавались на время работы
Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) прокомментировала выселение из уфимского общежития на улице Рихарда Зорге артистов и деятелей культуры Башкирии. Как объяснили в организации «Ъ-Уфа», Уфимский государственный цирк предоставляет комнаты в аренду и временную прописку в общежитии исключительно артистам, работникам и сотрудникам министерства культуры на срок исполнения трудовых обязанностей, то есть на время действия трудовых договоров.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце октября Росгосцирк уведомил жильцов общежития на улице Рихарда Зорге, 72 о том, что не намерен продлевать договоры коммерческого найма, срок которых истекает в начале 2027 года. Ранее истечение сроков действия договоров приводило к судебным разбирательствам, некоторые из которых длятся до сих пор. По данным Росгосцирка, по состоянию на август 2025 года постоянную регистрацию в общежитии имели 49 человек. В числе выселяемых — сотрудники Башоперы, Башгосфилармонии, Уфимской детской филармонии и других культурных учреждений.
«Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. Обращаем внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 103 ЖК РФ установлено, что в случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам... В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им)», — говорится в письме Росгосцирка в ответ на запрос «Ъ-Уфа».
«На данный момент ФКП "Росгосцирк" реализует законное право по защите своих прав посредством судебной защиты», — отмечает компания.