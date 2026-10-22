Росгосцирк объяснил выселение уфимских артистов прекращением трудовых отношений

«Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. Обращаем внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 103 ЖК РФ установлено, что в случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам... В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им)», — говорится в письме Росгосцирка в ответ на запрос «Ъ-Уфа».