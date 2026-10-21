Артистам стало не до смеха

Истечение сроков действия договоров приводило к судебным разбирательствам. Например, в июле 2021 года Верховный суд Башкирии отказал Росгосцирку в выселении артиста хора высшей категории Башоперы Юрия Плахуты, мотивировав решение тем, что наймодатель не предложил жильцу продлить соглашение на новый срок. Но той же осенью Октябрьский райсуд Уфы выселил бывшего режиссера-постановщика Салаватского башкирского государственного театра драмы Башдрамтеатра, а ныне руководителя театральной студии Раушанию Назарову вместе с детьми. Позже Верховный суд Башкирии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции решение отменили, обязав продлить договор до начала 2027 года.