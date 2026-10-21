Артистам стало не до смеха
Росгосцирк выселяет жильцов общежития в Уфе
Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) инициировала процесс выселения из уфимского общежития на улице Рихарда Зорге деятелей культуры, получивших комнаты более 30 лет назад. По данным «Ъ», Росгосцирк, владеющий общежитием на правах оперативного управления, не намерен продлевать с жильцами договоры коммерческого найма, которые истекают в начале нового года. В числе выселяемых — заслуженные артисты и заслуженные деятели культуры республики.
Как узнал «Ъ», Росгосцирк в лице местного филиала — Уфимского госцирка — добивается выселения жильцов общежития по улице Рихарда Зорге, 72.
Пятиэтажное здание располагается позади Госцирка с 1971 года. Решением исполкома горсовета Уфы 110 мест в нем предназначалось для проживания работников уфимского цирка, еще 100 полагались министерству культуры Башкирской АССР на правах аренды. Кроме того, на втором этаже расположилась гостиница «Дом артистов цирка». Эксплуатацию здания местные власти возложили на Госцирк.
Распределением комнат в общежитии занимались профсоюзные организации минкультуры республики. Решение о выдаче ордеров на постоянное проживание принималось исходя из списка очередников, а также с учетом нуждаемости работников и количества членов семьи.
Благодаря такой практике жилье в общежитии получили сотрудники Башкирского театра оперы и балета, Башкирской филармонии имени Хусаина Ахметова, Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, Уфимской детской филармонии, Башкирской академической хоровой капеллы имени Тагира Сайфуллина и других культурных учреждений.
Вступивший в силу в 2005 году Жилищный кодекс Российской Федерации лишил трудовые коллективы права распределять жилье на основе ордеров. В мае 2008 года Уфимский государственный цирк стал филиалом Росгосцирка. В 2015 году общежитие перешло в федеральную собственность, а Росгосцирк получил здание в оперативное управление. После 2018 года оно изменило статус с жилого дома на нежилое здание.
Проживание в общежитии перешло в формат коммерческого найма по договорам с Росгосцирком. При этом сами сотрудники культурных учреждений и члены их семей остались зарегистрированы в здании.
Истечение сроков действия договоров приводило к судебным разбирательствам. Например, в июле 2021 года Верховный суд Башкирии отказал Росгосцирку в выселении артиста хора высшей категории Башоперы Юрия Плахуты, мотивировав решение тем, что наймодатель не предложил жильцу продлить соглашение на новый срок. Но той же осенью Октябрьский райсуд Уфы выселил бывшего режиссера-постановщика Салаватского башкирского государственного театра драмы Башдрамтеатра, а ныне руководителя театральной студии Раушанию Назарову вместе с детьми. Позже Верховный суд Башкирии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции решение отменили, обязав продлить договор до начала 2027 года.
В этом году Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск Росгосцирка об отсутствии права проживания членов семьи скрипачки Башоперы Светланы Юдиной, однако в удовлетворении иска в отношении несовершеннолетнего сына нанимателя было отказано. Также суд выселил баритона хора Башоперы, заслуженного артиста Башкирии Фариха Таипова и его сына, сотрудника того же театра Тагира Таипова. По словам артиста, другого жилья у них нет.
В конце сентября 13 из 20 оставшихся жильцов получили уведомления об отказе Росгосцирка продлевать договоры, действующие до 10 января 2027 года, рассказала «Ъ» их представитель Елена Галимова. Предприятие потребовало освободить комнаты и вернуть ключи.
Судебные разбирательства жильцов с владельцем общежития продолжаются. 21 октября Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского райсуда Уфы о принудительном выселении Ильгама Муратова — сына сотрудницы Национального молодежного театра.
Также рассматриваются иски в отношении артистки хора республиканской капеллы, заслуженной артистки Башкирии Людмилы Локошко, заслуженного артиста Башкирии, кларнетиста оркестра Башоперы Азата Умергалина, а также заслуженного работника культуры Башкирии, ветерана труда, заведующего отделом клубных формирований Уфимской детской филармонии Елены Шамидановой. 2 ноября планируется вынести решение в отношении вокалиста, заслуженного артиста Башкирии Рамиля Хазиева и членов его семьи.
На запросы «Ъ» в Росгосцирк и министерство культуры Башкирии ответы не поступили.
В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что жильцы общежития, которые работают в муниципальных учреждениях, могут обратиться в городское управление по распределению жилья и жилищным программам для получения комнаты в муниципальных общежитиях. По данным администрации, в сентябре одна из жительниц Рихарда Зорге, 72 попросила предоставить ей комнату по договору социального найма.