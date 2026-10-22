Самарские генераторы азота «Тесвел» подтвердили статус «Сделано в России»
Самарские генераторы азота компании «Тесвел» подтвердили статус «Сделано в России», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Сертификация подтверждает, что генераторы соответствуют установленным критериям локализации производства, а также высоким стандартам качества и экологичности»,— говорится в сообщении.
Генераторы азота применяются на предприятиях металлообрабатывающей, агропромышленной, пищевой и химической отраслей.